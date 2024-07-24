Чтиво

Football.ua разом із партнером Favbet розповідають про майбутній турнір у Франції.

Вже в середу, 24 липня, у Франції стартує футбольний турнір Олімпіади-2024. Його прийматимуть стадіони у Марселі (Марсель Стедіум), Парижі (Парк де Пренс), Бордо (Бордо Стедіум), Нанті (Ла Божуар Стедіум), Ніцці (Ніцца Стедіум), Сент-Етьєні (Жоффруа-Гішар Стедіум) та комуні Десін-Шарп'є (Ліон Стедіум). Фінал відбудеться 9 серпня.

На Олімпійських іграх футбольний турнір проходитиме в 28-й раз.

Збірна України U-23 під керівництвом Руслана Ротаня теж братиме участь у поточному розіграші. "Синьо-жовті" опинилися в одній групі (В) з Аргентиною, Марокко та Іраком.

Football.ua розповість, як українці дісталися групового етапу, як готувалися до нього, виділить кількох гравців команд-суперниць та поділиться своїми очікуваннями від турніру.

ВИХІД НА ОЛІМПІАДУ

Для початку, давайте пригадаємо, як українська національна команда здобула свою путівку на Олімпійські ігри. Для європейських збірних відбірковим турніром на Олімпіаду був чемпіонат Європи-2023 (U-21).

На Євро збірна України U-21 пробилася після того як посіла друге місце в кваліфікаційній групі Н, де також перебували Франція, Сербія, Фарерські острови, Північна Македонія та Вірменія. Очікувано, саме французи фінішували першими, проте українці поступилися їм лише трьома очками, відірвавшись від третіх сербів аж на 11 залікових балів. "Синьо-жовті" могли уникнути плей-оф відбору на Євро-2023, але в рейтингу команд, що посіли другі місця в своїх кв. групах, поступилися Швейцарії за додатковими показниками (різниця забитих-пропущених).

Після цього від чемпіонату Європи українську збірну відділяли лише два матчі проти Словаччини. В першому, результативному поєдинку, сильнішими були саме словаки (3:2). Однак, хет-трик нападника Шахтаря Данила Сікана в матчі-відповіді (3:0) вивів U-21 команду "синьо-жовтих" на Євро-2023.

Українці потрапили до групи В з Іспанією, Румунією (приймала турнір разом із Грузією) та Хорватією. Після звитяг над двома останніми збірними "синьо-жовті" ледь не фінішували в квартеті першими, але гол нападника іспанців Абеля Руїса на 90-й хвилині очної зустрічі залишив лідерами турнірної таблиці саме їх.

В 1/4 фіналу плей-оф збірна України знову зустрілася з французами. Ця зустріч уже була вдалою — перемога з рахунком 3:1, внаслідок якої "синьо-жовтим" і дісталася перша в історії країни путівка на футбольний турнір Олімпійських ігор.

Однак, куди ж у бочці меду без ложки дьогтю... У півфіналі плей-оф Євро-2023 українці були розбиті збірною Іспанії (5:1).

ПІДГОТОВКА ДО ОЛІМПІАДИ

У березні 2024 року Олімпійська збірна України провела свій перший матч. У контрольному поєдинку колектив Руслана Ротаня зазнав поразки від однолітків з Японії (2:0) на їхньому полі. Керманич "синьо-жовтих" після цього заявив, що результат, звісно, засмучує, але сам матч має принести користь.

Схоже, спеціаліст був абсолютно правий. У червні українці брали участь в ювілейному, 50 розіграші турнірі Моріса Ревелло. Спочатку була розгромлена збірна Індонезії U-20 (3:0), а потім і збірна Італії U-21 (4:0). Після цього були перемоги над однолітками з Панами (2:0) та збірною Японії U-19 (2:1). Так, "синьо-жовті" дісталися фіналу турніру, де за підсумками серії пенальті (2:2 осн., 5:4 пен.) здолали збірну Кот-д'Івуару U-20.

У двох липневих товариських матчах команда Ротаня двічі втратила перемогу. З однолітками з Єгипту українці вели в рахунку 1:0 до 80-ї хвилини, але пропустили та зіграли внічию. Зі збірною Парагваю U-23 "синьо-жовтих" уперед вивів Хлань, після чого Фесюн двічі (!) парирував пенальті суперників. Федор подвоїв перевагу України на 83-й хвилині, але вже за шість рахунок був 2:2.

СУПЕРНИКИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ

Аргентина: Очікувано, ця збірна виглядає явним фаворитом квартету В. Місце на Олімпіаді аргентинці здобули завдяки перемозі над Бразилією в останньому турі фінальної стадії відбору. У ході фінальної частини турніру командою керуватиме ексгравець Ліверпуля та Барселони Хав'єр Маскерано, який є рекордсменом своєї збірної за кількістю матчів на Олімпійських іграх. Він також опікується збірною Аргентини U-20.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес — одна з головних зірок майбутнього турніру у Франції. До заявки аргентинців 24-річний гравець потрапив в якості одного з трьох виконавців поза віковим лімітом. Інші двоє — захисник Ніколас Отаменді з Бенфіки, який раніше теж пограв за "містян", а також голкіпер Аякса Херонімо Рульї. Лише нещодавно ця трійка здобула з основною збірною Аргентини перемогу на Копа Америка-2024.

Окремої уваги заслуговують півзахисник Тьяго Альмада, який нещодавно залишив Атланту Юнайтед і приєднався до Ботафого. Повідомляється, що вже в січні 2025 року 23-річний аргентинець поповнить склад Ліона, нарешті перебравшись до Європи, куди його активно "сватали" протягом останніх кількох сезонів у МЛС. Ще один дуже талановитий півзахисник збірної Аргентини U-23 поки що представляє Рівер Плейт. Проте, так само в січні, 18-річний Клаудіо Ечеверрі стане одноклубником Альвареса.

Колектив Маскерано — один із головних фаворитів Олімпіади-2024.

Марокко: Щонайменше кількох цікавих виконавців можна виділити й у складі збірної Марокко, очолюваної Таріком Сектіуї, ексгравцем АЗ і Порту. Так, наприклад, на ОІ в статусі гравців поза віковим лімітом поїхали захисник ПСЖ Ашраф Хакімі та нападник Аль-Айна (ОАЕ) Суф'ян Рахімі. Другий у сезоні-2023/24 13 голами в 13 матчах допоміг своїй команді виграти Лігу чемпіонів АФК.

Варті уваги й двоє ексгравців Барселони, а саме вінгери Абде Еззальзулі та Іліас Ахомаш. Чимало сподівань у Марокко на атакуючих півзахисників Біляля Ель Ханнусса (Генк) та Елісса Бен Сегіра (Монако). Опорник Уссама Ель Аззузі в минулому сезоні допоміг Болоньї вийти до Ліги чемпіонів.

Дісталися групового етапу Олімпіади у Франції марокканці завдяки перемозі на домашньому для них Кубку Африки-2023 серед команд U-23.

Ірак: Ця команда вийшла на ОІ, посівши третє місце на Кубку Азії-2024 серед команд U-23. Таким чином, іракці уникнули матчу плей-оф за путівку до Франції проти Гвінеї, який чекав би на них у разі поразки.

Виділити когось у колективі Радхі Шенайшила доволі непросто, адже більшість іракців виступає в рідному для себе чемпіонаті. На згаданому Кубку Азії чудово себе проявив нападник Алі Джасім. Із чотирма голами в шести матчах 20-річний гравець став найкращим бомбардиром турніру, також відзначившись 2 асистами. У жовтні 2023 року представник Аль-Кахрби дебютував за головну збірну Іраку. Зараз на його рахунку 2 голи та 6 асистів у 13 поєдинках, що доволі непогано, як для молодого виконавця.

З основної заявки іракців лише троє гравців виступають в Європі: захисники Джозеф Аль-Імам (БК Олімпік, 3-й дивізіон Швеції) та Хуссейн Алі (Херенвен, Нідерланди), а також нападник Юссеф Амин (Айнтрахт Брауншвейг, 2-й дивізіон Німеччини). Серед резервістів присутній нападник де Графсхапа (2-й дивізіон Нідерландів) Блнд Хассан.

ЧИННИЙ ЧЕМПІОН

Влітку 2016 року в Ріо-де-Жанейро та 2021 року (ОІ були перенесені через COVID-19) в Токіо золоті медалі за підсумками футбольних турнірів дісталися бразильській національній команді.

Захистити титул вдруге поспіль Бразилія не зуміє, адже команда зазнала невдачі у відборі та опинилася поза турніром уперше з 2004 року.

Зазначимо, що саме "зелено-жовті" є найбільш успішним колективом у розрізі Олімпіади. На їхньому рахунку два вищезгадані тріумфи (2016, 2020), тричі бразильці поступалися у фіналах і двічі опинялися на третьому місці.

Серед країн, які братимуть участь у цьогорічному турнірі, найбільш успішними є Аргентина (2 "золота" та 2 "срібла") та Іспанія (1 "золото" та 3 "срібла").

ОЧІКУВАННЯ

Очевидно, що опинитися на цьому турнірі, особливо в такі важкі для України часи, дуже цінно. Враховуючи невдачі у вигляді невиходу з групи головної збірної на Євро-2024 у Німеччині та команди "синьо-жовтих" U-17 на Євро-2024 на Кіпрі, тиск на українських олімпійців стає трохи більшим, ніж він міг би бути. Всі хочуть побачити бодай якийсь успіх на міжнародному рівні цього літа. Збірна U-19 покращила всім настрій, діставшись півфіналу ЧЄ, але лише вдалий виступ олімпійців може остаточно вирівняти ситуацію.

Так чи інакше, за вихід до плей-оф українці мають поборотися. Якщо Аргентина на даному етапі здається недосяжною, то в спробах посісти другу сходинку турнірної таблиці квартету, ймовірніше за все, доведеться попітніти з Марокко.

Шкода, що долучитися до олімпійської збірної не зуміли бодай кілька висококласних гравців основної команди "синьо-жовтих", хоч і зрозуміти клуби, які не захотіли відпускати їх, з певної точки зору можна. Проте, навіть так у команді Руслана Ротаня є виконавці, здатні демонструвати гідний рівень футболу, тож чекатимемо саме на нього.

Календар України на ОІ-2024 у Франції:

24 липня. Ірак – Україна (20:00, Ліон)

27 липня. Україна – Марокко (18:00, Сент-Етьєн)

30 липня. Україна – Аргентина (18:00, Ліон)