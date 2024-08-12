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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (05.08.2024 — 11.08.2024).

Літня трансферна кампанія 2024 року в самому розпалі. Минулий тиждень подарував нам ряд цікавих переходів. Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших десяти з них.

*суми трансферів за версією transfermarkt

Дані Ольмо (із РБ Лейпциг до Барселони)

Вік: 26

Громадянство: Іспанія

Позиція: атакуючий півзахисник

Вартість: 55 млн €

Контракт: до 30 червня 2030 року

"Блаугранас" атакуючий півзахисник цікавив доволі довго. Враховуючи непросту фінансову ситуацію гранда Ла Ліги, домовитися про придбання Ольмо було так само непросто. Іспанець був потрібен й іншим топ-клубам, але він хотів повернутися до рідної для нього Барселони, що, в підсумку, і сталося.

У системі каталонського колективу Дані перебував протягом семи років (2007-2014). Так і не вразивши своєю грою півзахисник вирушив до загребського Динамо, виступами за яке заслужив на підвищення до РБ Лейпциг. Із "биками" плеймейкер двічі здобув Кубок Німеччини та одного разу Суперкубок.

Не варто забувати й про те, що протягом періоду поза Барселоною Ольмо виграв чемпіонат Європи-2019 (U-21), Лігу націй-2022/23 і чемпіонат Європи-2024 зі збірними Іспанії. До рідного для себе клубу півзахисник повернувся в статусі справжньої зірки, але хто знає, чи допоможе він і "блаугранас" знову стати найкращою командою Європи.

Давід де Хеа (до Фіорентини)

Вік: 33

Громадянство: Іспанія

Позиція: воротар

Вартість: безкоштовно (вільний агент)

Контракт: до 30 червня 2025 року (з опцією продовження на сезон)

Понад рік минув із того моменту, як іспанський голкіпер залишився без клубу. Востаннє вболівальники бачили Давіда в грі 3 червня 2023 року, коли Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Манчестер Сіті (2:1) у фіналі Кубка Англії.

З якими тільки командами не пов'язували майбутнє де Хеа за цей час. Чутки ходили навіть про можливе завершення кар'єри гравцем, але він все ж знайшов нове місце роботи після 12 років у Манчестері.

Очевидно, що на папері саме Давід є головною зіркою Фіорентини. Команда перебудовується після зміни Вінченцо Італьяно на Раффаеле Палладіно в тренерському кріслі, а наддосвідчений воротар стане чудовим доповненням колективу "лілій".

Домінік Соланке (із Борнмута до Тоттенгема)

Вік: 26

Громадянство: Англія

Позиція: центральний нападник

Вартість: 66.5 млн €

Контракт: до 30 червня 2030 року

Після відходу до Баварії Гаррі Кейна влітку минулого року "шпори" не вклалися в придбання заміни для нього. Рішарлісон хоч і провів кращий сезон, аніж той, що був до цього, але новим головним голеадором Тоттенгема так і не став.

І от уже влітку 2024 року, на противагу другому за вартістю продажу в історії лондонців, вони здійснили новий рекордний трансфер, придбавши вихованця Челсі.

Після не надто вдалої кампанії-2022/23 Соланке провів чудовий наступний сезон, поступившись у бомбардирській гонці в АПЛ лише Голанду, Палмеру та Ісаку.

Педру Нету (із Вулвергемптона до Челсі)

Вік: 24

Громадянство: Португалія

Позиція: правий вінгер

Вартість: 60 млн €

Контракт: до 30 червня 2031 року

"Сині", схоже, не збираються зупинятися, продовжуючи здійснювати трансфери. Цього тижня до Челсі спочатку приєднався захисник Бока Хуніорс Аарон Ансельміно, а тепер лондонці оголосили ще й про придбання вінгера Вулвз.

Нету став дев'ятим і найдорожчим з усіх новачків колективу Енцо Марески. Португалець провів у своєму попередньому клубі 5 років, привернувши до себе увагу ряду топ-клубів.

Однак, ані Ліверпуль, ані Арсенал, ані ПСЖ із Манчестер Сіті не зуміли "завоювати" гравця. Педру — топовий виконавець, але його досить помітна висока травматичність може стати проблемою для Челсі.

Жуан Невеш (із Бенфіки до ПСЖ)

Вік: 19

Громадянство: Португалія

Позиція: опорний півзахисник

Вартість: 59.92 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Навряд чи когось ще можна здивуватися вмінням Бенфіки вигідно продавати своїх вихованців. Всього півроку тому лісабонці заробили 65 мільйонів євро на відході Гонсалу Рамуша до того ж ПСЖ.

Тепер парижани посилилися Невешем, за якого віддали майже 60 млн. Проте, Жуан став лише дев'ятим найдорожчим придбанням французького гранда за весь час і шостим найдорожчим продажем "орлів".

Потенційно, португалець замінить у Парижі Мануеля Угарте, якого активно пов'язують із Манчестер Юнайтед. Хоча цілком імовірно, що високі запити столичного клубу остаточно переконають манкуніанців обрати іншу трансферну ціль.

Також варто зазначити, що в зворотному напрямку (із ПСЖ до Бенфіки) вирушив центральний півзахисник Ренату Саншеш. Лісабонці орендували свого 26-річного вихованця з опцією викупу.

Ніклас Фюллькруг (із Боруссії Дортмунд до Вест Гем Юнайтед)

Вік: 31

Громадянство: Німеччина

Позиція: центральний нападник

Вартість: 27 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року

Придбання "чорно-жовтими" Серу Гірассі змусило Нікласа Фюллькруга змінити клубну прописку. За стилем гри, німець має вписатися в першому новому для нього чемпіонаті — всю свою кар'єру він виступав за клуби з Німеччини.

Ніклас став третім найдорожчим центрфорвардом в історії "молотобійців". Двоє лідерів цього рейтингу в Лондоні провалилися. Йдеться про Себастьяна Алле, який свого часу перебрався до Вест Гема з тієї Бундесліги, та Джанлуку Скамакку.

Для Юнайтед Фюллькруг лише п'ятий в історії німець. Його попередники, такі як Тіло Керер, Томас Гітцльшпергер, Савіо Нсереко та Дітер Екштайн, якогось особливого успіху в клубі не мали.

Деніз Ундав (із Брайтона до Штутгарта)

Вік: 28

Громадянство: Німеччина

Позиція: центральний нападник

Вартість: 26.7 млн €

Контракт: до 30 червня 2027 року

Трансфер Гірассі вплинув, звісно ж, не лише на Боруссію, але й на Штутгарт. До Ліги чемпіонів "шваби" мали підійти з надійним бомбардиром і, ймовірніше за все, їм це вдалося.

Ундав — не менш важлива складова успіху колективу Себастьяна Генесса в минулому сезоні. Саме Деніз був лідером клубу тоді, коли за тих чи інших обставин поза полем перебував гвінеєць Серу.

"Шваби" довго домовлялися з Брайтоном про суму трансферу, адже клуб АПЛ хотів отримати за німця більше, ніж отримав у підсумку. Тим не менш, Ундав став найдорожчим придбанням в історії Штутгарта, обійшовши Ермедіна Деміровича, який перебрався туди цього ж літа.

Алексіс Санчес (до Удінезе)

Вік: 35

Громадянство: Чилі

Позиція: центральний нападник

Вартість: безкоштовно (вільний агент)

Контракт: до 30 червня 2026 року

Кому не цікаво спостерігати за тим, як гравці повертаються до важливих для їхньої кар'єрі клубів. Удінезе став першим європейським колективом чилійця Санчеса в 2006 році.

На Стадіо Фріулі нападник заробив на підвищення до Барселони. Після "блаугранас" були Арсенал, Манчестер Юнайтед, Інтер і Марсель. І от Алексіс знову в Удіне.

Очевидно, що розраховувати на будь-яке поповнення своєї трофейної скарбнички з новим-старим клубом гравець не буде. Враховуючи попередні результати "фріульців" у Серії А (не вище 12-ї сходинки турнірної таблиці з сезону-2013/14), бодай 10 місце вже буде за успіх.

Вільян Пачо (з Айнтрахта Франкфурт до ПСЖ)

Вік: 22

Громадянство: Еквадор

Позиція: центральний захисник

Вартість: 40 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Перший еквадорець в історії Парижа й одразу доволі недешевий. Шлях від рідного для Пачо Індепендьєнте дель Вальє до ПСЖ зайняв усього 2,5 роки.

З Антверпеном, до якого захисник приєднався після від'їзду з батьківщини, Вільян виграв чемпіонат і Кубок Бельгії. Ці успіхи дозволили йому одразу ж стати основним у франкфуртському Айнтрахті на сезон-2023/24.

Пачо — четвертий найдорожчий продаж в історії "орлів", тоді як лідером у цьому рейтингу залишається Рандаль Коло Муані, якого ПСЖ придбав за 95 млн євро майже рік тому.

Жан-Клер Тодібо (із Ніцци до Вест Гем Юнайтед)

Вік: 24

Громадянство: Франція

Позиція: центральний захисник

Вартість: безкоштовно (оренда)

Контракт: до 30 червня 2025 року

Свого часу захисник не зумів вразити своїми виступами за Барселону. Тим не менш, "блаугранас" заробили на продажі Тодібо 7.5 млн євро, раніше заробивши ще 3.5 на орендних угодах щодо гравця.

Після кількох поспіль сезонів в якості основного виконавця Ніцци Жан-Клер знову привернув до себе увагу топ-клубів. Зокрема, під час нинішнього трансферного вікна його намагався придбати Ювентус, але Вест Гем перехопив француза в "б'янконері".

Тодібо отримав другий шанс спробувати свої сили в одній з двох найпопулярніших ліг Європи. "Молотобійці" викуплять гравця в разі виконання певних умов угоди з Ніццою.