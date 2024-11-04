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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2024/25.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня та жовтня 2024 року.

10. Омар Мармуш

Позиція: центральний нападник

Клуб: Айнтрахт Франкфурт

Країна: Єгипет

Матчі: 14+3

Голи: 12+1

Асисти: 9

Відкриває наш список найкращих тут і зараз гравець, який у цьому контексті або взагалі не спадає на думку пересічному вболівальнику, або навряд чи в першій десятці. Тим не менш, Мармуш зараз є другим серед бомбардирів у Бундеслізі й другим за кількістю результативних дій, мінімально поступаючись грізному Гаррі Кейну.

Омар був найкращим гравцем чемпіонату Німеччини за підсумками вересня та вже привернув до себе конкретну увагу з боку топ-клубів, як от Ліверпуля, наприклад.

Ефективність єгиптянина є головним чинником вельми успішного старту Айнтрахта в усіх турнірах — у 14 матчах франкфуртці зазнали лише двох поразок, та й ті на виїзді від Боруссії (Дортмунд) та Баєра.

9. Ламін Ямал

Позиція: правий вінгер

Клуб: Барселона

Країна: Іспанія

Матчі: 15+3

Голи: 6

Асисти: 8+1

Поточна кампанія є лише другою повноцінною в кар'єрі вихованця "блаугранас". Однак, у цьому сезоні він уже майже наздогнав самого себе за кількістю результативних дій у попередньому. Протягом 50 матчів (клубний рівень) Ямал тоді відзначився сімома голами та дев'ятьма асистами.

Ламіна визнали найкращим гравцем Ла Ліги у вересні, а в жовтні він, за звичним для себе сценарієм, встановив кілька рекордів, забивши у ворота мадридського Реала.

Звісно, рівня важливості Ліонеля Мессі для Барселони раніше Ямал ще не досяг, але він стабільно допомагає рідному клубу, ще й у віці 17 років, тож у нього все ще попереду.

8. Коул Палмер

Позиція: атакувальний півзахисник

Клуб: Челсі

Країна: Англія

Матчі: 12+2

Голи: 7

Асисти: 5

У ході цього сезону Палмер доводить, що попередній не був випадковістю. При чому Коул , напевно, мав би більший показник результативних дій за підсумками поточної кампанії, але керманич Челсі Енцо Мареска вирішив поберегти лідера "синіх" і не заявляти його на матчі основного етапу Ліги конференцій.

Палмера після покера у ворота Брайтона визнали найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги у вересні, а нині він претендує на ідентичну нагороду вже за підсумками жовтня.

Півзахисник лондонців зараз лідирує в чемпіонаті Англії за кількістю результативних дій разом із нашим наступним кандидатом на отримання ЗМ-2025.

7. Кіліан Мбаппе

Позиція: центральний нападник

Клуб: Реал Мадрид

Країна: Франція

Матчі: 14+2

Голи: 8

Асисти: 2

Мбаппе поки що не встиг стати в Реалі тією центральною фігурою, якою він був у ПСЖ. Проте, це цілком логічно, враховуючи той факт, що в Парижі він був ледь не єдиною зіркою такого калібру, тоді як у Мадриді таких десь із півскладу. Станом на зараз, майже половину голів у футболці "вершкових" Кіліан забив з 11-метрової позначки.

У вересні Мбаппе поступився Ламіну Ямалу в боротьбі за звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі, але все ж був визнаний найкращим саме в Реалі. У жовтні француз відзначився лише одним результативним ударом у п'яти матчах.

Тим не менш, Кіліан, імовірно, досі проходить певний період адаптації до нового для себе футбольного світу. У ПСЖ понад п'ять сезонів поспіль усе будувалося довкола нього, але тут правила вже інші.

6. Ерлінг Голанд

Позиція: центральний нападник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 14+4

Голи: 14+3

Асисти: 0

Старт нової кампанії англійської Прем'єр-ліги видався для Голанда дуже успішним. У перших п'яти турах Ерлінг відзначився десятьма голами, але в наступних п'яти забив лише раз, хоч і приніс цим результативним ударом три очки. Норвежця нерідко критикують, адже головними його "жертвами" є клуби накшталт Іпсвіча та Вест Гема.

Голанда за підсумками серпня визнали найкращим гравцем чемпіонату Англії. На рівні національних команд він також встиг стати найкращим бомбардиром в історії збірної Норвегії.

Надвисокою результативністю Ерлінг сам установив планку, за якою його оцінюють уболівальники. Невдалі періоди бувають у всіх, тож чекаємо на те, як саме норвежець відповість на цей період.

5. Мохамед Салах

Позиція: правий вінгер

Клуб: Ліверпуль

Країна: Єгипет

Матчі: 15+3

Голи: 9+2

Асисти: 7

Довгострокове майбутнє Салаха в Ліверпулі досі під питанням на тлі інтересу до нього як із боку клубів-представників Близького Сходу, так і європейських грандів. Однак, це не заважає йому продовжувати бути важливою складовою успішних виступів "червоних" у всіх турнірах. Результативні дії єгиптянина принесли його команді вже чимало очок.

Тут і зараз Мохамед є лідером колективу, який нині очолює турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги. Продовживши демонструвати таку ефективність він цілком може піднятися, щонайменше, до топ-3 претендентів на ЗМ-2025.

Очевидно, що до кінця поточної кампанії Салах цілком може стати першим гравцем в історії АПЛ, якому вдалося відзначитися десятьма й більше голами та асистами в чотирьох поспіль сезонах турніру.

4. Вінісіус Жуніор

Позиція: лівий вінгер

Клуб: Реал Мадрид

Країна: Бразилія

Матчі: 15+2

Голи: 8

Асисти: 7

Вінісіус фінішував другим у голосуванні ЗМ-2024, поступившись нагородою півзахиснику Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. Невдача бразильця спричинила справжній шквал негативу в бік France Football, однак, здебільшого від бразильців або тим чи іншим чином причетних до мадридського Реала осіб. За даними іспанських ЗМІ, "вершкові" взагалі розірвали відносити з організаторами церемонії.

Що ж стосується самого Вінісіуса, то він як був одним із головних чинників успіхів Реала в усіх турнірах, так ним і залишився. Чого тільки вартий хет-трик бразильця у ворота дортмундської Боруссії в "переграванні" минулого фіналу Ліги чемпіонів.

Але ж цікаво буде побачити, як саме поводитимуть себе мадридці (в контексті потенційного ігнорування церемонії), якщо цього разу Вінісіус дійсно перевершить усіх і кожного аж так, як це подавали в ході минулого вручення ЗМ.

3. Рафінья

Позиція: правий вінгер

Клуб: Барселона

Країна: Бразилія

Матчі: 15+2

Голи: 11+2

Асисти: 9

Рафінья приємно вражає як уболівальників Барселони, так і нейтральних глядачів. Бразилець демонструє чудову гру, тоді як ще влітку "блаугранас" могли позбутися нього на тлі інтересу з боку клубів із Саудівської Аравії. Діас хотів захищати кольори каталонців і на старті поточної кампанії видно, наскільки ж сильно.

Гравця Барселони визнали найкращим у Ла Лізі за підсумками серпня. Окремої уваги вартий хет-трик Рафіньї у ворота Баварії у Лізі чемпіонів, а також гол + асист у матчі проти мадридського Реала.

Уже зараз бразилець має більше результативних ударів, ніж він записав на свій рахунок протягом 37 матчів минулої кампанії. Та й до 13 гольових передач теж лишилося небагато.

2. Гаррі Кейн

Позиція: центральний нападник

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 14+3

Голи: 17+2

Асисти: 8

Поразка в другому поспіль фіналі чемпіонату Європи ніяк не вплинула на ефективність Кейна. Він залишається лідером Баварії, а нині ситуація така, що англієць відзначився 25+ результативними діями (здебільшого, голами, звісно ж) в кожному з останніх десяти сезонів.

Гаррі зараз є найкращим бомбардиром не тільки Бундесліги, де мюнхенці очікувано домінують, але й Ліги чемпіонів, хоч там у колективу Венсана Компані справи поки що йдуть не дуже.

У ході минулої кампанії, взявши участь у 45 матчах, Гаррі записав на свій рахунок 56 результативних дій (44+12), тож, враховуючи нинішні середні показники гравця, він цілком може досягти більшого, у підсумку ставши значною фігурою в боротьбі за ЗМ.

1. Роберт Левандовські

Позиція: центральний нападник

Клуб: Барселона

Країна: Польща

Матчі: 15+4

Голи: 17+1

Асисти: 2+2

Левандовські на старті поточної кампанії зробив значну заявку на потенційне здобуття Золотого м'яча наступного року. Зараз Роберт із чималим відривом є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Із нинішньої ефективністю, поляк цілком може перевершити свій показник результативності в найкращому (першому) сезоні за Барселону, коли він за відзначився 33 голами за 46 матчів у всіх турнірах.

Кількома днями раніше стало відомо, що Левандовські визнали найкращим гравцем Ла Ліги за підсумками жовтня. Зокрема, допоміг йому в цьому дебютний в якості представника "блаугранас" дубль у ворота мадридського Реала.

На нашу думку, саме Роберт зараз є головним претендентом на отримання ЗМ-2025. Його важливість для Барселони Гансі Фліка, під керівництвом якого поляк нещодавно забив свій 100-й гол, важко переоцінити.

Наступний матеріал вийде в перших числах грудня.