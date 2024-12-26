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Football.ua розповідає про переходи, які можуть наробити галасу в січні 2025 року.

Зимове трансферне вікно-2025 уже невдовзі буде відкрито. Як і завжди, вболівальники сподіватимуться, що їхній улюблений клуб ще до літа посилить свій склад, аби якнайкраще завершити поточну кампанію. У цьому традиційному матеріалі ми зібрали десятку потенційних переходів, які обов'язково привернули б до себе увагу футбольного світу.

*орієнтовні трансферні вартості гравців вказані в євро згідно порталу transfermarkt

Джонатан Девід (Лілль — топ-клуб АПЛ/Серії А)

Трансферна вартість: 45 млн

Ймовірність переходу: 30%

Центрфорвард із Канади явно затримався в своєму нинішньому колективі. Нещодавно він досяг позначки в 100 голів за Лілль і вже невдовзі може стати найкращим у його історії бомбардиром. Девід мав чимало можливостей залишити Лігу 1 та піти на підвищення, але ось ми тут — контракт 24-річного гравця влітку втрачає чинність, хоча Лілль усе ще може домовитися з ним і спробувати заробити якнайбільше. Відхід Джонатана на правах вільного агента буде помітною невдачею для керівництва "мастифів".

Свого часу, у серпні 2020 року, Девід поповнив склад французького клубу з прицілом на заміну Віктора Осімгена, який під час того ж трансферного вікна пізніше перебрався до Наполі. Джонатан цілком впорався з поставленим перед ним завданням і давно заслужив на новий виклик. Головне питання полягає в тому, чи вдасться Ліллю встигнути бодай відбити витрачені 4,5 роки тому 27 млн євро.

Віктор Дьокереш (Спортінг Лісабон — Арсенал/Манчестер Юнайтед)

Трансферна вартість: 75 млн

Ймовірність переходу: 35%

Звісно ж, місце в подібному списку завжди знайдеться й для зірок чемпіонату Португалії, де щонайменше три клуби точно знають, як витиснути з вихідних трансферів якнайбільше. Один із цих трьох клубів представляє Дьокереш, на якого теж є попит із боку "великої шістки" АПЛ.

Очевидно, що вже найближчим часом на 26-річного центрфорварда чекає підвищення. Зокрема, одне з головних відкриттів 2024 року може возз'єднатися з екскерманичем Спортінга Рубеном Аморімом у Манчестер Юнайтед, або все ж здійснити те, що свого часу могло статися з іншим шведським голеадором Златаном Ібрагімовичем — перехід до Арсеналу.

Едерсон (Аталанта — Манчестер Юнайтед/Манчестер Сіті)

Трансферна вартість: 50 млн

Ймовірність переходу: 45%

Видовищний футбол Аталанти під керівництвом Джан П'єро Гасперіні "змушує" чимало топових колективів відправляти своїх скаутів відвідувати матчі за участі клубу з Бергамо. Центральний півзахисник Едерсон зараз є одним із найцінніших активів "нерадзуррі". Око на 25-річного гравця вже поклали більш престижні команди, тож на нинішньому місці він навряд чи затримається надовго.

Зокрема, у придбанні переможця ЛЄ-2023/24 зацікавлені Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті. Для "містян" другий у клубі бразилець Едерсон має стати заміною серйозно травмованому Родрі, тоді як його можливе підписання контракту з МЮ дозволило б "червоним дияволам" нарешті попрощатися з Каземіро, поки за нього можна отримати бодай приблизно значні кошти від, наприклад, представників чемпіонату Саудівської Аравії, які вже цікавилися ним.

Ілля Забарний (Борнмут — топ-клуб АПЛ/Реал Мадрид/ПСЖ)

Трансферна вартість: 38 млн

Ймовірність переходу: 35%

Попередні два таких матеріали включали в себе потенційні трансфери українських гравців, а саме Михайла Мудрика (Шахтар — Арсенал, 2023) та Георгія Судакова (Шахтар — Ювентус, 2024), до клубів топ-5 чемпіонатів. Ілля Забарний продовжить цю тенденцію, але з нюансом. На відміну від Мудрика та Судакова, 22-річний захисник уже виступає в найкращій лізі світу.

Та й взагалі Забарний є одним із ключових гравців Борнмута, який чудово провів першу половину сезону-2024/25. За даними ЗМІ, солідні виступи центрбека "вишень" привернули увагу як одразу кількох клубів "великої шістки", так і Реала з ПСЖ, і не факт, що присутність у паризькому колективі росіянина сафонова поставить крапку на такому варіанті.

Адемола Лукман (Аталанта — Арсенал/ПСЖ)

Трансферна вартість: 55 млн

Ймовірність переходу: 35%

Найкращий гравець року в Африці ще влітку міг опинитися поза Бергамо, але ані Арсенал, ані ПСЖ нігерійського нападника так і не придбав. У футболці "нерадзуррі" герой успішного для Аталанти фіналу Ліги Європи-2023/24 підтвердив свій бомбардирський статус у першій половині поточної кампанії, тож топ-клуби навряд чи забули про 27-річного виконавця.

Повернення Лукмана до Англії, де він виступав за рідний Чарльтон Атлетік, а потім Евертон, Фулгем і Лестер Сіті, зараз виглядає найімовірнішим для нього варіантом продовження кар'єри. Той-таки Арсенал цілком міг би повернутися до кандидатури Адемоли. Навряд чи він відмовиться від ще однієї можливості проявити себе в найкращій лізі світу, цього разу вже з більш статусними одноклубниками.

Омар Мармуш (Айнтрахт Франкфурт — Ліверпуль)

Трансферна вартість: 60 млн

Ймовірність переходу: 25%

Нарівні з Дьокерешем, єгипетський центрфорвард є одним із головних відкриттів року, що минає. Уже зараз 25-річний гравець складає Гаррі Кейну компанію в боротьбі за звання найкращого бомбардира Бундесліги-2024/25. Мармуш — ключовий фактор солідного старту кампанії у виконанні Айнтрахта, тож домовитися з франкфуртцями раніше літа буде дуже непросто будь-якому клубу.

Сам він, схоже, мріє про перехід до Ліверпуля, де йому дійсно може знайтися місце, особливо на тлі нинішніх контрактних негараздів із Мохамедом Салахом та нестабільності Дарвіна Нуньєса. Омар цілком може стати третім (після Федеріко К'єзи та Гіоргі Мамардашвілі) придбанням гранда АПЛ після призначення Арне Слота головним тренером, та чи станеться це вже взимку?

Віктор Осімген (Наполі — ПСЖ)

Трансферна вартість: 75 млн

Ймовірність переходу: 35%

Нігерієць є однією з центральних фігур майже кожного з кількох останніх трансферних вікон, що взагалі не дивно, адже там, де є місце для втручання президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса, сумно не буває. Літо-2024 завершилося для 25-річного центрального нападника переходом, на який чекали хіба що численні турецькі вболівальники, які супроводжують публікації топових гравців у соцмережах коментарями "Come to Beşiktaş/Galatasaray/Fenerbahçe". Другий із цих стамбульських клубів орендував Осімгена до кінця сезону-2024/25.

Очікувано, Віктор демонструє хорошу результативність у Туреччині, тож навряд чи зацікавленість у ньому топ-клубів кудись подінеться. Проте, завадити нігерійцю перебратися до умовної АПЛ може його ж характер і захмарні вимоги Наполі. Готовим прийняти Осімгена виглядає ПСЖ, який збирається продати Рандаля Коло Муані, що дозволить посилитися новим центрфорвардом.

Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед — топ-клуб Ла Ліги/ПСЖ)

Трансферна вартість: 55 млн

Ймовірність переходу: 65%

Час вихованця манкуніанців у рідному для нього клубі, схоже, добігає кінця. Англійський нападник може залишити Олд Траффорд вже цієї зими, але чи знайдеться необхідний покупець уже зараз є головним питанням. Навряд чи 27-річний гравець готовий піти на значне скорочення зарплати, тож задовольнити його фінансові апетити вдасться далеко не кожному клубу.

Рашфорд сам заявив, що "готовий до нових викликів", а ЗМІ тим часом повідомляють, що його пріоритетом є чемпіонат Іспанії. Логічно, що мадридський Реал зараз точно не буде готовий запросити Маркуса, а от Барселона або Атлетіко могли б поборотися за придбання виконавця. Не варто забувати й про топ-клуби поза Ла Лігою, зокрема ПСЖ і Баварію.

Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад — Ліверпуль/Манчестер Сіті)

Трансферна вартість: 60 млн

Ймовірність переходу: 50%

Ліверпуль намагався придбати іспанського опорника ще влітку, але тоді трансферу так і не судилося відбутися. Сам 25-річний гравець зізнався, що пропозиція "червоних" застала його зненацька, адже він перебував у відпустці. Тепер Мартін має бути готовим до таких дій із боку гранда АПЛ, який все ще зацікавлений у посиленні свого складу чемпіоном Європи.

Однак, на тлі серйозної травми співвітчизника Субіменді (Родрі) та складної ситуації в клубі загалом, спробувати дістати підпис цього виконавця може й Манчестер Сіті. ЗМІ повідомляли й про інтерес до нього з боку мадридського Реала, але, ймовірніше за все, "вершковим" зараз значно потрібніше звернути увагу на посилення своєї захисної ланки.

Беньямін Шешко (РБ Лейпциг — Арсенал/Манчестер Юнайтед)

Трансферна вартість: 50 млн

Ймовірність трансферу: 40%

Словенський центрфорвард є наймолодшим гравцем (21 рік) у цьому списку, однак топ-клуби цікавляться ним уже протягом кількох сезонів. Черговий успішний "продукт" системи Ред Булл, враховуючи його солідні антропометричні дані (1,95 м зросту), на папері має хороші шанси адаптуватися до англійського футболу. Очікувано, саме гранди АПЛ виявляють найпомітнішу зацікавленість у виконавці, який уже зараз демонструє хорошу результативність і явно може досягти навіть більших успіхів.

РБ Лейпциг вміє заробляти на трансферах і майбутній продаж Шешко цілком має шанс стати одним із найдорожчих у поки що не надто тривалій історії клубу. Так, наприклад, місця з першого по четверте у відповідному рейтингу дісталися саме переходам гравців "биків" до колективів "великої шістки" чемпіонату Англії.