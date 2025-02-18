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Бразилець згадав найкращі часи кар'єри, оцінив минуле і майбутнє Реала, а також розповів про матч мадридців з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Є футболісти, які залишають після себе спадщину в клубі і один із них — це Каземіро, 32-річний бразильський півзахисник, який перетворив свою позицію на вузькоспеціалізовану професію. Він приніс 80 мільйонів євро у скарбницю Бернабеу — стадіону, на якому він виграв багато титулів, включаючи п'ять трофеїв Ліги чемпіонів.

Іспанське видання AS відвідало футболіста в його будинку в Манчестері, де він одягнув футболку Реалу напередодні матчу-відповіді "вершкових" проти Манчестер Сіті в середу, 19 лютого. "Інше зробить Бернабеу", — зізнався він.

- Ти дивився матч на Етіхаді? (На додаток до всього, Сіті тепер є його прямим конкурентом у місті).

- Звісно. Це чудові матчі, які люблять дивитись ті з нас, хто любить футбол. А з перемогою в Мадриді це стане ще очевиднішим.

- Ми в лігві Пепа. 80 хвилина. Сіті перемагає з рахунком 2:1. Яким ти бачив чергове повернення Реалу?

Для мене це не було несподіванкою. Реал робить це майже завжди і всі знають історію цієї команди, і те, на що він здатен. Мадрид завжди працює до кінця і ніколи не здається. Навіть за рахунку 1:2 я розумів, що багато ще доведеться вирішити. І це Сіті та такий великий тренер, як Гвардіола. Але Реал це зробив. На додачу, матч-відповідь пройде на Бернабеу.

Це буде нелегко, але Бернабеу у вечори Ліги чемпіонів – це щось особливе. Я бажаю своїм колишнім партнерам по команді всілякого успіху, не тільки через моє суперництво з Сіті, але й більшою мірою через Реал. Сподіваюся, вони вийдуть до 1/8 фіналу. Навіть якби це був матч не проти Сіті, я завжди хотів би, щоб Реал переміг. Якщо, звичайно, одного разу наші шляхи не перетнуться...

- У складі Реалу ти виграв п'ять трофеїв Ліги чемпіонів. Але багато легенд пішли, а титули продовжують приходити. Що ж такого особливого у цій футболці, що вона залишається практично непереможною у цьому турнірі?

- Коли ви перебуваєте в клубі, а потім залишаєте його, як це сталося зі мною, ви шукаєте найповнішу реакцію на те, що ви пережили. Головне, щоб Реал готував гравців. У клубу завжди є основа — цінності, які він тобі дає. Коли я приїхав, Кріштіану, Рамос, Касільяс... вже були там. Гравці, які створювали обличчя клубу. Потім прийшли Каземіро, Модрич, Кроос... а потім Вінісіус, Вальверде, Родріго... Сформувався кістяк та цінності, які передає сам президент. Коли ви прибуваєте до Мадриду, ви бачите все це та вбираєте в себе. Ви знаєте, за ким слідкувати. Вінісіусу знадобилося п'ять років, щоб зарекомендувати себе як великого гравця. Але Реал знав, як його підготувати, і тепер він є гравцем світового класу.

- Мбаппе довелося нелегко...

- Так, але він вже зарекомендував себе і принесе 40 голів на рік. Молоді гравці, такі як Родріго, Мілітао чи Федеріко, якими я захоплююсь за їхню гру та віддачу, вміють чекати свого моменту. І це завжди закінчується тим, що відбувається. Адаптація молодих відбувається легше, коли ветерани пояснюють їм, як тут усе влаштовано.

- Вінісіус, Родріго, Вальверде… і ти. Усі вони спочатку пройшли школу Кастільї...

- Для мене це була школа навчання. Кастілья – молодіжна команда, навіть якщо ти приїжджаєш здалеку. Ми ввійшли через ворота Вальдебебаса, а не через Бернабеу. Спілкування з молодими вчить цінувати те, що може статися. Це було одне з найкращих рішень у моєму житті — погодитись грати за Кастілью і навіть ділити команду з юнаками. Це був дуже приємний час для мене.

- Давай ще раз поговоримо про матч-відповідь цієї середи на Бернабеу. Що, чорт забирай, такого є на цьому стадіоні, що тут завжди відбуваються такі чарівні та неймовірні речі?

- Це все разом, не лише поле. І місто також. Коли ви приїжджаєте до Мадриду, ви вже знаєте, що потрапите до кращої команди світу. І коли ви вдягаєте цю футболку вперше, ви вже знаєте, що ваше місце тут. Ви вірите в це, бо бачите, як ваша мрія справджується. Вболівальники Бернабеу — найвибагливіші у світі. Ви лідируєте та виграєте матч... а вас просять продовжувати йти вперед і прагнути більшого, а не відступати.

Вам все одно, який рахунок – 1:0 або 5:0. Мадрид – це перемога. Перемога та наступна гра. Про попередню гру не говорять. Реал привчає тебе перемагати. Мадрид створений для цього. Головну та найважливішу цінність цього клубу можна висловити одним словом: перемога.

- Тому Реал виграв 15 титулів Ліги чемпіонів, а багато хто вже говорить про наступний?

- Я збираюся розповісти вам дещо, чого я досі не пояснював у жодному інтерв'ю. Ми були в роздягальні після матчу Ліги чемпіонів у Мілані проти Атлетіко, який ми виграли у серії пенальті. Ми святкували, а Лука Модрич підійшов до нас і спокійно сказав своєю своєрідною іспанською: "Друзі, тепер нам потрібно виграти ще дві Ліги чемпіонів".

Ми сказали йому: "Та гаразд, Лука, у нас дві перемоги поспіль". Він відповів: "Ні, ні. Маючи таку чудову команду, ми повинні скористатися цим і увійти в історію, здобувши як мінімум ще дві перемоги поспіль". І ми виграли 12 титул у Кардіффі та 13 у Києві. Лука це знав. У Мадриді ви виграєте Лігу чемпіонів, а наступного дня кажуть: "Побачимо, що буде наступного року". Ви просто виграєте чемпіонат і нічого особливого, а вони вам кажуть, що ви втратили Кубок європейських чемпіонів. Виграй лише Кубок, і тобі скажуть, що сезон був провальним. Це Мадрид і лише максимальний попит.

- Ну, якщо ти програєш матч, починається справжнє пекло...

- Так. Якщо Реал програє, навіть якщо він виграв десять ігор поспіль, то це криза. У цьому запорука вічного успіху Мадрида.

- Ти виграв п'ять титулів Ліги чемпіонів. Ти постійно виходив у стартовому складі, і відіграв дуже важливу роль у ті рятівні півгодини у Дортмунді. Там вболівальники Реала звернули на тебе увагу і побачили, що ти станеш гравцем із ДНК Реалу. Потім ти вирушив у Порту разом із Лопетегі та провів приголомшливий матч проти Баварії. У 2015 році ти з шиком повернувся до Реалу. Чи ти думаєш, що золота ера Ліонеля Мессі в Барселоні була затьмарена чотирма перемогами Реалу в Лізі чемпіонів за п'ять років?

- Це трохи важко пояснити. Мессі був одним із найкращих гравців в історії, але у нас був ще один — Роналду. Те, що зробили ці двоє, є неповторним. У моєму поколінні найкращими були Роналду, Мессі... і я додав би Неймара, який був трохи позаду них. Я поставив би його на п'єдестал. Але Кріштіану та Мессі багато зробили для футболу та змінили його. Так само, як Гвардіола змінив футбол за допомогою тіки-таки. 50 голів за сезон, і це здавалося чимось нормальним. Ці двоє залишаться у нашій пам'яті назавжди. І ми виграли Лігу чемпіонів із Зіданом, який ознаменував собою цілу епоху.

- Три чемпіонства поспіль!

- У нас була чудова команда. Кріштіану, Марсело, Рамос, Пепе, Варан, Карвахаль, Кроос, Модрич, Бензема, який пізніше виграв Золотий м'яч, як це вже зробив Модрич... Це була команда людей, які вселяли повагу всім своїм суперникам. Саме тому ми писали історію.

- Кріштіану залишив Реал у 2018 році, і це було болісно для багатьох уболівальників. Але минуло сім років, а він усе ще на висоті, у свої 40 років, забиваючи голи. Їхнє число наближається до 1000. Чи вдасться йому це?

- Звісно. Кажуть, що Пеле досяг би цього, але Кріштіану заб'є тисячу голів в офіційних матчах. Це одне із завдань, яке допомагає йому залишатися на висоті. Ми повинні продовжувати насолоджуватися грою Кріштіану, чи Мессі, чи Неймара. Вони знаходяться в іншому, найвищому світі. Поки вони не підуть, ми повинні продовжувати насолоджуватися ними. Я багато разів грав проти Мессі, і я не міг зупинити його. Мені була потрібна допомога Модрича, Крооса чи Рамоса. Він нестримний, як християнин.

- Мбаппе на тому ж рівні?

- Я скажу вам одну річ. Мбаппе — нестримний гравець. Моя перша зустріч з ним відбулася у Лізі чемпіонів у Парижі, на стадіоні Парк де Пренс. Він робив із нами все, що хотів. Ми програли з рахунком 1:0 через його гол, але це було безумство. Він із тих футболістів, які увійдуть до історії. Ми не можемо вимагати від нього завжди отримувати дев'ять балів за матч. Але він ніколи не опускається нижче семи чи восьми балів. Він нас розпестив.

- Одна пташка сказала мені, що після тієї гри в Парижі ти зателефонував агенту і сказав: "Візьміть його в Реал будь-що"...

- Тобі пташка сказала? Ха-ха. Так. Потім я поговорив із президентом і сказав йому: "Підпишіть його. Його неможливо зупинити". Він один із тих гравців, стикаючись з якими, не знаєш, як його зупинити. Він поки що не на п'єдесталі, але він туди дістанеться. Він є спадкоємцем трьох великих, поряд з Вінісіусом, який продовжує зростати та вдосконалюватися з кожною грою, Родріго та Вальверде, гравцем, який веде за собою команду і може стати знаменником цілої епохи. Він віддає себе на полі. З нових півзахисників він найкращий. У мій час домінувала схема 4-3-3 і я забезпечував баланс. Але зараз футбол змінюється. Вальверде – ідеальна вісімка. Приголомшливий, грандіозний бокс-ту-бокс.

- Продовжуємо про Мбаппе. Я був одним із тих уболівальників Реала, хто був засмучений через його численні відмови приїхати до Мадриду. Розбите серце…

- (Каземіро перериває питання) — У Кіліана вже 25 голів, і у свій перший рік він подолає позначку 40 голів.

- Ні, вболівальники його вже вибачили. Відео, на якому він святкує гол Беллінгема з лави запасних на Етіхаді, показує, наскільки він був інтегрований у гру. Чи вдасться йому досягти успіху та виправдати високі очікування?

- Мбаппе може стати знаменником цілої епохи у Мадриді. До того ж у нього є скромність, яку не можна не оцінити. Він грає на позиції, яка йому не належить. У нього все добре. Але зліва — Вінісіус. Його важко витягнути звідти. Це футбол. Це не його позиція, і не будучи дев'яткою, він справляється добре. Потрібно віддати належне Анчелотті, який переконав його виступати там. Він знає, що Кіліан може бути чудовим центральним нападником.

- Тебе здивувало, що Вінісіус не виграв Золотий м'яч?

- Звісно, ​​я був здивований. Я не кажу, що Родрі його не заслужив, тому що це рішення кожного з тих, хто проголосував, але важливість Вінісіуса минулого сезону у завоюванні всіх титулів з Реалом незаперечна — він був вирішальним гравцем у фіналах, особливо на Уемблі, був найзбалансованішим у чемпіонаті, який він виграв... Це був сюрприз. Але я не можу виявити неповагу до Родрі, він великий гравець, і це було загальне рішення. Але якби мені довелося голосувати, я проголосував би за Віні.

- Давай поговоримо про Віні. Ти виступав із ним протягом чотирьох років у Реалі, а також у збірній Бразилії. Багато хто вважає, що його характер шкідливий для нього, особливо коли його провокують. Яку пораду ти йому дав би, якби він усе ще був твоїм партнером по команді?

- Я сказав би йому, як я вже казав йому, коли ми грали в збірній, що є лише один спосіб зупинити тебе: вивести тебе з гри. Тільки тоді тебе можно зупинити. Якщо Віні зосереджений на грі, зосереджений на своєму футболі, він найкращий у світі. Але це нелегко, тому що суперники постійно шукають його. Мені дуже шкода, що він переніс стільки критики. Незважаючи на це, він повинен зосередитися на грі. Коли він зосереджується тільки на цьому, він стає найкращим. Я сказав йому, що Бразилія ніколи не повинна втрачати посмішку та радість, які ти відчуваєш під час гри. Будь собою, і тебе не зупинять.

- Отже, продовжимо давати поради Віні. Насувається загроза багатомільярдних пропозицій Саудівської Аравії. Важко уявити, щоб молодий гравець міг ігнорувати таку суму грошей. Що б ти сказав йому?

- Якби я звертався до нього як уболівальник, я б порадив задуматися про те, наскільки важливо творити історію у футболі, у своїй кар'єрі. Він уже зробив це, але в його віці він має пройти довгий шлях, щоб продовжувати в тому ж дусі. Але це дуже особисте рішення. Як уболівальнику, мені найкраще продовжувати спостерігати за його грою у складі Реалу.

- Повернімося до тебе. Разом із Кроосом та Модричем ти сформував, на думку багатьох, найкращий півзахист в історії Реалу… і навіть у світовому футболі. Як добре зійшлися бразилець, німець та хорват?

- Це була дуже гарна середня лінія. У мене від неї волосся стає дибки. Ми втрьох любимо грати у футбол. На полі ми майже не розмовляли. Ми розуміли одне одного з одного погляду. З роками наші рухи стали природнішими. Лука та Тоні були неймовірними і грати з ними було одне задоволення.

- Ти виграв із ними три титули Ліги чемпіонів поспіль, включаючи провідну роль у фіналі в Кардіффі проти Ювентуса. Але у 2018 році Кріштіану пішов, і здавалося, що більше жодних титулів у Лізі чемпіонів не буде. До 2022 року, коли ви перемогли та увійшли в історію завдяки неймовірним камбекам. ПСЖ, Челсі, Сіті... Три пам'ятні камбеки. Це був 14 титул...

- Ми увійшли до історії. Важко пояснити, що відбувалося у ті вечори. Таке трапляється лише на Бернабеу, що саме собою чарівно, і у футболці Реала. У матчі з Сіті ми програвали до 88 хвилини, а суперник був кращим у матчі. Всі на стадіоні, гравці, які були на полі, і ті з нас, хто вже був на лаві запасних, не сдавалися. Ми всі говорили: "Так, ми можемо це зробити". А потім Родріго забив два голи, і натовп збожеволів. Не шукайте пояснень. Потрібно просто жити та насолоджуватися такими моментами.

- Що ж, давай перенесемо це на гру проти проти Сіті в середу. Реал заклав перший камінь у результат на Етіхаді. Чи зробить Бернабеу все інше?

- Так, це Бернабеу. Але треба бути обережним, це буде важко. Сіті не в найкращій формі, але це Сіті. Вони мають Голанда, Де Брюйне, чудового воротаря Едерсона. Реал разом із Бернабеу збираються серйозно ускладнити ситуацію для Сіті. Сподіваюся, Мадрид потрапить до 1/8 фіналу.

- Що такого особливого в Анчелотті, що, незважаючи на те, що він найуспішніший тренер в історії, особливо в Лізі чемпіонів, він продовжує говорити так, ніби йому байдуже? Деякі люди принижують його, кажучи, що він лише тренер великих і що він просто "милий".

- Ніхто не виграє стільки титулів просто тому, що він гарна людина, хоча насправді він такий і є. Я відчуваю велику прихильність до Анчелотті. Для мене він входить до трійки найкращих тренерів, яких я мав, поряд із Зіданом, звичайно, і Тіте, який був тренером збірної Бразилії. Були й інші, які залишили у моєму житті свій слід, наприклад, Моурінью чи Лопетегі. Але Анчелотті – тренер старої школи, який не застряг у її рамках. Карло модернізувався як футбол. Тактика, фізична підготовка...

Анчелотті не залишився осторонь старих методів. Він володіє розумом і спокоєм старого тренера, але при цьому має інтелект нового тренера. Ідеальне поєднання. Неймовірний технік для команди. Карло відрізняється від інших і знає, як залишити слід в історії. У футболі є кілька способів перемогти. Тікі-така Гвардіоли, інтенсивність і пристрасть до футболу, властиві Клоппу, оборонна міць Симеоне, до якого я відчуваю величезну повагу... Я прийшов у 2013 році, і в той час дербі давалися Реалу легко. Дієго увійшов до історії Атлетіко.

- Ти став безперечним гравцем стартового складу завдяки поразці Реала у дербі на Бернабеу, в якому ви вийшли на заміну. З того часу Зідан зробив тебе гравцем стартового складу...

- Так, я добре це пам'ятаю. Але будьте обережні: Сімеоне змінив Атлетіко, який тепер бореться за Лігу чемпіонів та Ла Лігу.

- Ти був легендою з номером "14" на спині, як і інші визначні люди з цим номером, такі як Гуті та Хабі Алонсо. Тепер при владі Чуамені і він страждає, і саме на цього гравця Реал зробив ставку, щоб замінити тебе. Наскільки тяжкий цей номер? Бернабеу вже неодноразово його критикував...

- Я сказав би йому, виходячи з того, що я робив за час своєї кар'єри в Реалі, що якщо він хоче відігравати провідну роль, то найкраще не виконувати її. Реал завжди був дуже атакуючою командою. Півзахисники йдуть в атаку, крайні захисники йдуть вперед, троє нападників не перестають входити до штрафного майданчика... Через це Реал завжди є розділеною командою. Дуже швидкі лінії та еталонна дев'ятка. Хтось повинен страждати, хтось повинен жертвувати собою. Центральні захисники не можуть піднятися вище, тому ключовий момент – шостий номер.

Я не кажу, що Вальверде, Модрич чи Кроос мені не допомагали. Звісно, ​​вони це робили. Але Реал дуже атакуючий, і я знав, що мені доведеться жертвувати собою, прикривати крайніх захисників, півзахисників... Шостий номер Мадрида має бути позиційним. Там йому буде відведено провідну роль. Бернабеу – дуже чесний стадіон. Якщо ви віддасте всі сили на полі, то йому більше нічого не потрібно. Зроби все можливе, щоби перемогти, і вболівальники будуть з вами. Барселона намагається грати по-своєму, коли воротар знову і знову починає створювати атакуючу комбінацію. У Реалі – ні. Шістка — це той, хто має пожертвувати собою заради інших. Ось що я б порадив Чуамені.

- Ти приніс цю жертву, але виявив індивідуальність та лідерство. Пам'ятаю гру на Енфілді, коли Мілнер здійснив жорсткий підкат проти Бензема на самому початку. За півгодини ти здійснив сильний підкат проти Мілнера на фланзі і більше він такого не робив. З того часу тебе прозвали "Каземіто".

- Звичайно, такі ігри характеризують команду і заслуговують на повагу. Що сталося, те сталося. Майте на увазі, я його дуже поважаю. Я грав проти нього кілька днів тому, він у Брайтоні. Я розмовляв із ним. Я завжди чітко розумів, що потрібно захищати своїх партнерів у команді. Ми всі повинні допомагати один одному, щоб команда була сильною і фізичною, і моральною.

- Давай перенесемося у твій останній етап шляху у Реалі. Ти виграв 14 трофей ЛЧ з Анчелотті, а в серпні став найкращим гравцем Суперкубку УЄФА, коли Реал обіграв Айнтрахт. Можливо, твоя найкраща партія у білому. Ось чому було ще важче змиритися з твоїм відходом до Манчестера...

- Це був ідеальний момент. Я досяг всього з Реалом, і тепер в мене нові виклики. Якщо розглядати мою кар'єру в цілому, то моїм найкращим сезоном у якості футболіста став перший сезон у МЮ. Я не говорю про команди. Ліга чемпіонів з Реалом — найкраща, але, як гравець, я думаю, що Олд Траффорд побачив кращого Каземіро в мій перший рік.

- І ти вирішив попрощатися з командою всього свого життя...

- Це було нелегко. Сім'я, колеги, друзі. Я віддав усі сили Мадриду, доки грав там. Я не можу цього забути.

- Що ти можеш показати Аморіму, щоб він дав тобі заслужені ігрові хвилини і ти не опинявся на лаві запасних?

- Я маю продовжувати робити те, що роблю, з великою повагою та досвідом. Звичайно, мені хотілося б грати більше. Я не знаю жодного футболіста, який не хотів би грати. Я також хотів би допомогти клубу в цей час. Я ставлюся до роботи з повагою, як і до своїх колег та персоналу. І насамперед я поважаю Юнайтед, клубу, якому я дуже вдячний.

У мене залишилося півтора роки за контрактом, і я хотів би відпрацювати його тут у Манчестері. Мені тут комфортно, і моїй родині також. Вони адаптувалися, ми говоримо англійською. Я дуже вдячний уболівальникам Олд Траффорд та клубу. Я щасливий на клубному рівні. Чи щасливий я на лаві запасних? Звісно, ​​ні, але це інше питання...

- Днями Кріштіану сказав в інтерв'ю, що було б круто, якби після його відходу з футболу на його честь влаштували церемонію на Бернабеу за участю 80 тисяч уболівальників. Чи буде те саме з Каземіро?

- Я не християнин. Можливо перед офіційним матчем, як це було з Марсело. Кріштіану заслуговує на велику данину поваги, оскільки він став знаменником цілої епохи і за все, що він зробив для Мадрида. Мадрид дуже дбайливо ставиться до своїх легенд. Але гаразд, я молодий, і в мене ще багато чого попереду. Зараз мені 33 роки, і зараз я такий самий, як і раніше. Харчування, фізична підготовка — все це продовжує кар'єру, якщо ви дбаєте про себе. Ось чому Кріштіану у свої 40 років продовжує забивати по 50 голів за сезон.

- Що ж, тобі слід насолоджуватися футболом. Уболівальники Реала з великою любов'ю стежать за тобою...

- Це взаємно. Для мене найголовніше – залишити щось після себе. У великих клубах титули завжди приходять, але я думаю, що вже залишив після себе спадщину...