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В поточному сезоні в Королівському клубі відбувалось багато цікавих речей — Анчелотті було важко досягти успіху.

Карло Анчелотті залишає Реал Мадрид як найуспішніший тренер в історії клубу — лише через рік після того, як втретє виграв із ним Лігу чемпіонів.

Сезон-2024/25 видався важким для мадридців і виснажливим для Анчелотті. У понеділок офіційно підтвердили, що він залишає клуб заради збірної Бразилії — всього за день після четвертої поразки від Барселони за сезон, що трапилось лише вдруге в історії. Реал завершить кампанію без жодного трофея — ані Ла Ліги, ані Ліги чемпіонів, ані Кубка Іспанії. Усередині клубу це сприймають як логічне завершення циклу.

Майбутнє Анчелотті, чий контракт мав діяти до 2026 року, залишалося під питанням ще з вересня. У березні стало відомо, що мадридці вже вели перемовини з представниками Хабі Алонсо — наставником Баєра й колишнім гравцем Реалу — щодо потенційного переходу.

Паралельно за італійця активно боролася Бразильська федерація футболу (CBF), і зрештою Анчелотті погодився очолити "селесао" на ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці. За даними The Athletic, він розпочне роботу вже 26 травня.

У Мадриді впевнені, що Алонсо прийме кермо команди на Клубному чемпіонаті світу у новому форматі, старт якого запланований на 14 червня. Перший матч Реал проведе 18 червня в Маямі проти саудівського Аль-Хіляля.

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Щоб зрозуміти, як і чому Анчелотті прощається з клубом, The Athletic поспілкувався з кількома обізнаними джерелами, які погодилися говорити анонімно, аби зберегти стосунки. Офіційні представники Реала та Анчелотті від коментарів утримались.

Тріумф і тріщини: як сезон-2023/24 став прологом до змін у Реалі

Сезон-2023/24 був блискучим для Реала. Команда програла лише двічі, виграла Ла Лігу та Лігу чемпіонів. Титул у чемпіонаті вони оформили вже 4 травня, провівши 21 матч "на нуль", забивши 87 м’ячів і випередивши Барселону на 10 очок.

А згодом на Вемблі мадридці переграли дортмундську Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів. Місто вибухнуло святкуванням, а Анчелотті — з сигарою та посмішкою — став центральною фігурою параду на автобусі з відкритим верхом.

Та джерела нинішніх проблем слід шукати ще минулого літа.

У травні Тоні Кроос оголосив, що завершить кар’єру після домашнього Євро з Німеччиною. У клубі також знали, що піде Начо — один із капітанів, який після 23 років у Мадриді приєднався до Аль-Кадсії із Саудівської Аравії. Втрату Хоселу — автора 17 голів за сезон — не очікували, але він підписав контракт із катарською Аль-Гарафою.

Їхня відсутність болісно відчулася. Заміни Кроосу в центрі поля не знайшли, а захист потерпав через травми ключових гравців — універсальність Начо була б дуже доречною.

Хоселу, певною мірою, замінили. 3 червня Реал нарешті офіційно оголосив про підписання Кіліана Мбаппе як вільного агента — після багаторічного полювання на нього. Також до клубу приєднався бразильський юніор Ендрік, трансфер якого погодили ще в грудні 2022 року.

Втім, навіть до прибуття Мбаппе в Мадриді турбувалися, як він впишеться в команду. У ПСЖ він майже не тиснув на суперників — і тренерський штаб Реала остерігався, що це може коштувати їм додаткових 15 пропущених голів за сезон. Надія була на те, що француз компенсує це результативністю.

За три тури до завершення Ла Ліги, Реал уже пропустив на 11 м’ячів більше, ніж минулого сезону (37 проти 26), а забив на 15 менше (72 проти 87).

І саме тоді, коли Мбаппе приземлився в Іспанії, Реал зазнав ще одного удару — їхня головна трансферна ціль в обороні, Лені Йоро з Лілля, обрав Манчестер Юнайтед. 18-річного центрбека, якого вважають "гравцем покоління", довго і ретельно вивчали в Мадриді. Вели перемовини з його агентом Жорже Мендешем, і гравець був готовий переїхати. Але пропозиція Реала виявилася менш ніж удвічі нижчою за 52 мільйони фунтів від англійців (з можливим зростанням до 59 млн), тож угода не відбулась.

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Хоч до закриття трансферного вікна залишалися тижні, Реал так і не зробив жодного серйозного кроку, щоб підсилити оборону — попри прямі прохання Анчелотті. Один із членів тренерського штабу з прикрістю зауважив: "Клуб хоче молодого центрбека рівня Реала, але не готовий витрачати гроші".

Проблема була не лише в нестачі гравців у центрі захисту, а й у відсутності взаємодоповнюючих типажів. Наприклад, лише Антоніо Рюдігер комфортно почувається на позиції лівого центрбека — хоча й сам воліє грати праворуч.

Керівництво обіцяло переглянути ситуацію перед січневим вікном, але тренери сумнівалися, що це справді станеться.

14 липня завершилися Євро та Копа Америка — Іспанія стала чемпіоном Європи, Аргентина обіграла Колумбію у фіналі Копа. Реал мав 18 гравців на цих турнірах — і більшість дійшли далеко.

За два тижні команда полетіла до США на 10-денне передсезонне турне. Там програли Мілану і Барселоні, а 6 серпня обіграли Челсі — 2:1.

Повернувшись до Європи, Реал 14 серпня здобув Суперкубок УЄФА — 2:0 проти Аталанти у Варшаві, завдяки голам Вальверде та Мбаппе. А вже за чотири дні стартував у Ла Лізі — матчем проти Мальорки.

Після виснажливого сезону-2023/24 часу на відновлення майже не було. Передсезонка вийшла стиснутою, фізичної підготовки бракувало, так само як і тактичної роботи. У перших трьох турах — нічиї з Мальоркою та Лас-Пальмасом.

За словами одного з джерел у роздягальні, "було б добре якось розворушити гравців", адже настрій і концентрація були не на рівні.

Наприкінці літа Анчелотті зробив несподівану спробу підсилити свій штаб — хотів запросити Енді Мангана, асистента з третього дивізіону Англії, з Стокпорт Каунті. Але той не отримав робочу візу. Манган мав тісний контакт із сином Анчелотті — Давіде — і спеціалізувався на грі в атаці. Дехто в клубі зітхнув із полегшенням, коли угода зірвалася.

У Мадриді дедалі частіше говорять про нестачу вузькопрофільних тренерів, особливо тих, хто працює індивідуально з молоддю. Це, на думку багатьох, стримує прогрес таких гравців, як Тчуамені, Камавінга та Арда Гюлер.

Також всередині клубу звучать скарги на брак тактичних тренувань — і це, мовляв, видно під час матчів. Серед критиків Анчелотті — навіть головний скаут Хуан Калафат. Він звинувачує Карло у тому, що той не дає достатньо шансів молодим, зокрема Гюлеру та Ендріку.

Хоча травми серйозно прорідили склад, ці двоє зіграли зовсім небагато.

У вересні з’явилися перші повідомлення в іспанських ЗМІ, що Анчелотті може піти до Саудівської Аравії, а його місце займе Хабі Алонсо. В оточенні італійця цю інформацію спростували.

Втім, ідея очолити збірну на чемпіонаті світу давно його приваблювала. Декому з помічників він зізнавався, що відкритий до міжнародної роботи — навіть тоді, коли публічно заявляв, що хоче завершити кар’єру в Реалі.

А потім відбулося перше Ель Класіко в жовтні. Без Дані Карвахаля, який порвав зв’язки в матчі з Вільяреалом, мадридський захист не витримав шаленої атаки Барси: Ламін Ямаль, Рафінья і Левандовські розібрали Реал на частини. Усі чотири голи в матчі, який Гансі Флік виграв 4:0, забили саме вони. Левандовські — двічі. А Мбаппе, у своєму дебютному Ель Класіко, потрапив в офсайд вісім разів — рекорд його кар'єри — і не реалізував кілька гольових моментів.

"Поразки багато чому навчають. Самокритика — це основа, але не можна викидати все на смітник", — говорив Анчелотті після розгрому в Ель Класіко.

Після травми зв’язок коліна у Карвахаля Анчелотті, гендиректор клубу Хосе Анхель Санчес, головний скаут Хуан Калафат і директор з футболу Сантьяго Соларі погодилися: у наступні два трансферні вікна (січень і літо 2025 року) мадридці мають підписати правого захисника та ще одного центрального оборонця.

Однак паралельно росли сумніви щодо майбутнього Анчелотті. Після болючого фіаско проти Барселони та розчарування у Лізі чемпіонів, де Мілан завдав мадридцям поразки, в Іспанії з’явилися повідомлення, що Соларі можуть зробити тимчасовим наставником першої команди.

"Дві поразки — і тебе викидають на вулицю, попри десять трофеїв за три роки та реальні шанси виграти ще", — сказав тоді один із близьких до Анчелотті людей.

Сам Соларі, який уже очолював команду кілька місяців у сезоні-2018/19, не горів бажанням знову стати головним. Аргентинець зміцнив свої позиції на посаді директора з футболу й не шукав повернення до тренерської роботи, хоча у разі потреби погодився б — з огляду на свою відданість клубу.

Коли Анчелотті повернувся до Мадрида в 2021 році, його штаб ставився до Соларі насторожено. Їм не подобалося, що той мав тісний контакт із президентом Флорентіно Пересом. Але за поточний сезон вони змогли налагодити робочі стосунки. У складних ситуаціях, зокрема через епідемію травм у команді, Соларі неодноразово підтримував Анчелотті на нарадах.

Проблеми Реала з травмами не зникали — навпаки, ставали лише серйознішими. Основний центрбек Едер Мілітао вдруге за два сезони порвав хрестоподібну зв’язку, Лукас Васкес і Родріго вибули на місяць у середині листопада. На той момент уже 17 різних гравців мадридців мали ушкодження в сезоні 2024/25 — деякі з них неодноразово.

Є лише четверо футболістів Реала, які ще не пропустили жодного матчу через травму: Лука Модрич, Рауль Асенсіо, Арда Гюлер та Ендрік.

Іронічно, але в 2015 році однією з причин звільнення Анчелотті була саме велика кількість травм у команді. Тепер їх стало ще більше, однак цього разу Флорентіно Перес та рада директорів уникають публічної критики на адресу тренера з фізпідготовки Антоніо Пінтуса. Один зі співробітників бази зазначив: "Флорентіно справді вважає, що Пінтус — це секрет перемог у Лізі чемпіонів".

У листопаді The Athletic повідомив про напругу в роздягальні через лавину травм і внутрішні розбіжності в клубі. Деякі керівники клубу переконані, що команді потрібен окремий незалежний відділ фізпідготовки — під керівництвом не Пінтуса.

Попри те, що травма Мілітао вивела його з гри до кінця сезону, а в розпорядженні Анчелотті не залишилось жодного досвідченого центрбека, у тренерському штабі почали підозрювати: численні "зливи" у медіа про "важливість довіри до гравців академії" свідчать про те, що клуб не планує підписувати оборонця в січні.

До кінця листопада, після двох поспіль поразок у Лізі чемпіонів від Мілана та Ліверпуля, на тренувальній базі вже панувала впевненість: підсилення не буде. У грудні, коли джерело запитали про ймовірність трансферу центрбека, відповідь була максимально прозорою — кілька смайлів зі сльозами від сміху.

Мало хто в клубі вірив, що вдасться пришвидшити трансфер Трента Александера-Арнольда. У Реалі очікували, що правий захисник Ліверпуля приєднається влітку після завершення контракту. Мета — щоб Трент був готовий до Клубного чемпіонату світу.

Груднева перемога в Міжконтинентальному кубку в Лусаїлі (3:0 над мексиканською Пачукою) лише тимчасово прикрила глибокі проблеми сезону.

У січні, коли стало остаточно ясно, що новачків не буде, один із помічників Анчелотті сказав The Athletic: "Без правого захисника виграти Лігу чемпіонів — нереально". Проти Зальцбурга мадридці вийшли без жодного номінального правого оборонця: Карвахаль травмований, Васкес — дискваліфікований.

Клубу навіть пропонували взяти Кайла Вокера з Ман Сіті в оренду, але в Мадриді не дали жодної відповіді. Натомість Сіті підписав Абдукодіра Хусанова і Вітора Рейса — двох центрбеків, за якими довго стежив Реал, — заплативши близько 75 мільйонів євро.

На тлі всієї цієї оборонної катастрофи, Давид Алаба нарешті повернувся на поле після 399 днів відновлення після розриву хрестоподібної зв’язки. Але тренерський штаб визнавав: він ще не готовий грати з перших хвилин. І невдовзі після повернення Алаба знову вилетів через травму — майже одночасно з Рюдігером, який отримав ушкодження у матчі проти Еспаньйола (0:1). У підсумку Реал залишився без жодного досвідченого центрбека напередодні матчів з Атлетіко та Манчестер Сіті.

Погіршення форми Барселони у листопаді й грудні дозволило Реалу відчути перевагу в чемпіонській гонці — в середині січня команда Анчелотті випереджала каталонців на сім очок. Але друге Ель Класіко сезону — фінал Суперкубка Іспанії у Джидді 12 січня — стало точкою перелому.

Реал був розгромлений 2:5, попри гол Мбаппе на старті й вилучення Щесни у Барселони, яка понад 30 хвилин грала вдесятьох. Після цього каталонці увімкнули п’яту передачу — від початку 2025 року вони не програли жодного матчу в Ла Лізі, впевнено випереджають Реал й стали володарями Кубка Іспанії, здолавши мадридців у фіналі з рахунком 3:2 в овертаймі.

В команді Анчелотті визнають: проблему дисбалансу складу вирішити не вдалося. В найсильнішому варіанті XI Реал надто важкий попереду, а ключові травми ще більше оголили слабкі місця. Без Крооса центр поля ослаб, а найкращий хавбек команди Вальверде часто вимушено грав правого захисника.

Поки Барселона мчала до титулу, навколо імені Хабі Алонсо спливали дедалі нові чутки. Анчелотті знав ще з лютого, що клуб веде переговори з представниками іспанця, але до останнього запевняв, що хоче залишитися. У січні він заявив: "Я хочу, щоб усе було ясно: дату мого відходу з клубу визначу не я. Перевага в тому, що Флорентіно залишиться ще на чотири роки — я хочу пройти цей шлях разом із ним. І попрощатися разом".

Але вже в березні Анчелотті почав сумніватися: відсутність підписань, відкрите полювання за Алонсо та плани його сина Давіде покинути клуб заради самостійної тренерської кар’єри вплинули на його настрій. Якщо ж Давіде не знайде відповідної пропозиції — знову приєднається до штабу батька.

Тим часом збірна Бразилії знову вийшла на сцену. Після нищівної поразки від Аргентини у відборі на ЧС-2026, федерація повернулася до свого головного кандидата — Анчелотті. Його вже намагалися запросити у 2022 та 2023 роках, але мадридський контракт тоді став бар’єром. Тепер ситуація інша.

Усе це розгорталося на фоні судового розгляду справи Анчелотті щодо ухилення від сплати податків. Його звинувачують у несплаті близько 1 млн євро під час першого періоду роботи в Реалі, пов’язаного з іміджевими правами. На початку квітня італієць і його родина давали свідчення. Захист Анчелотті переконує: за все відповідальний клуб, і вимагає викликати його представників до суду.

Здавалося, поразка від Арсенала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів стала останньою краплею. У двоматчевому протистоянні Реал був повністю переграний, а на Бернабеу поступився 1:2.

На матчі-відповіді 16 квітня були присутні представники Бразильської федерації футболу. Наступного дня вони зустрілися з Анчелотті у нього вдома, аби переконати його очолити національну команду. Італієць погодився — контракт до кінця ЧС-2026 з вражаючими фінансовими умовами.

Певний час перехід був під загрозою — угоду про його вихід з Реала довго не могли остаточно оформити. Анчелотті планував приєднатися до Бразилії влітку, у липні або серпні, але його переконали зробити це раніше: вже на початку червня команду чекають важливі матчі кваліфікації до чемпіонату світу.

Однак на базі в Мадриді не все було гладко. Деякі джерела розчаровані тим, як Анчелотті поводився останні тижні — мовляв, уваги до вирішальних матчів сезону не вистачало. Ознака напруженості — епізод перед грою з Сельтою, коли один з гравців запитав журналіста The Athletic, хто буде тренером наступного сезону. Почувши, що фаворитом є Хабі Алонсо, він лише саркастично відповів: "Подивимось, чи наважиться Хабі зайти в цей божевільний дім…"

Анчелотті та його штаб уже звикли до життя на валізах. Один з помічників сказав виданню: "Ми живемо з валізою біля дверей".

Наступна зупинка — Бразилія.

The Athletic