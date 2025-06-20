Чтиво

Розповідаємо про тих, кому потрібен новий виклик та шанс проявити себе.

У це трансферне вікно багатьох гравців Премʼєр-ліги чекають зміни. Дехто вже встиг перейти в нові клуби — Трент Александер-Арнольд опинився в Реалі, а Ліам Делап перебрався до Челсі.

Але хто з футболістів справді потребує нового виклику? Розповідає про вісьмох гравців, яким трансфер цього літа точно піде на користь.

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль)

Почнемо з "Агента хаосу". Уругваєць у минулому сезоні став чемпіоном Англії, але зробив це радше з лави запасних, ніж на полі. У чемпіонаті Нуньєс зіграв 30 матчів, але лише 8 разів виходив у старті. 5 голів, 3 асисти — не найкраща статистика для форварда. Його яскравий момент — дубль у матчі з Брентфордом, який приніс команді перемогу, але загалом відчувалось, що головний тренер Арне Слот не дуже на нього розраховує.

Так, у нього бувають промахи, але Нуньєс усе одно може бути корисним. Він завжди заряджений на боротьбу і створює проблеми захисникам. У команді, де на нього буде менше тиску, 25-річний форвард міг би розкритися по-справжньому. Деякі фанати Ліверпуля його обожнюють — попри всі недоліки. Тепер йому потрібно знайти таких самих відданих уболівальників у новому клубі.

Джек Гріліш (Манчестер Сіті)

Можливо, Гріліш вже шкодує, що не пішов із клубу після тріумфального сезону-2022/23, коли Сіті оформив історичний требл. Тоді він провів майже 3500 хвилин на полі, але в останніх двох сезонах його роль поступово зменшувалась — спочатку 2100 хвилин, а потім і зовсім 1500. Крім того, 29-річного вінгера не включили до заявки на Клубний чемпіонат світу. А Хосеп Гвардіола прямо сказав, що йому треба шукати новий клуб.

І на полі, і за його межами Гріліш має харизму — було б круто знову побачити його у формі. Його карʼєра ніби зависла, йому потрібен новий поштовх.

Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед)

Ще один футболіст, якому час залишити Манчестер. Другу частину минулого сезону він провів в оренді в Астон Віллі — це був перший досвід гри не в Манчестер Юнайтед чи збірній Англії з семи років. Попри травми, цей період можна вважати позитивним.

У 10 матчах АПЛ він забив двічі та віддав три асисти — непогана результативність. Довгий час здавалося, що Рашфорд залишиться в Юнайтед до кінця карʼєри, але зараз — ідеальний момент для змін. Йому 27, і цілком ймовірно, що найкращі роки ще попереду. Залишилось знайти клуб, який у це повірить.

Олександр Зінченко (Арсенал)

Колись він був важливим гравцем Ман Сіті та Арсеналу, а зараз його кар’єра буксує. Зінченко втратив місце в основі після появи талановитого Майлса Льюїса-Скеллі та трансферу Ріккардо Калафіорі. Навіть правий захисник Юррієн Тімбер частіше виходив на лівому фланзі.

Це літо виглядає як ідеальний момент для нового старту. Мікель Артета іноді використовував Зінченка в центрі поля, підкреслюючи його універсальність. Він технічний, розумний і завжди готовий грати там, де потрібен.

Шукаєте гравця, який вміє все і не боїться роботи? Це — саме він.

Федеріко К’єза (Ліверпуль)

У нього навіть є власна пісня під мелодію Sway Діна Мартіна, а ще — чемпіонська медаль АПЛ. Але, здається, К’єзі вже час шукати новий дім. Хоча італієць не раз говорив, що щасливий у Ліверпулі, його кар’єра на Енфілді так і не зрушила з місця.

Спочатку завадили травми, а потім конкуренти просто грали блискуче. Він провів лише шість матчів у Прем’єр-лізі — буквально на один більше, ніж потрібно для отримання медалі. Якщо залишиться, йому доведеться дуже вразити Арне Слота, щоб отримати свій ігровий час.

Крістофер Нкунку (Челсі)

Схоже, Нкунку час надувати свої святкові кульки в іншому місці. З моменту переходу з РБ Лейпциг у 2023 році Стемфорд Брідж не став для нього щасливою ареною. Якщо він хоче стабільно грати та забивати, то повинен забути про довгий шестирічний контракт із Челсі та шукати місце, де він може отримати новий виклик.

Минулого сезону Нкунку провів 42 матчі за клуб, але здебільшого виходив на заміни. 14 голів — непогано, але лише три з них у Прем’єр-лізі. А тепер ще й підписали Ліама Делапа. Схоже, зараз ідеальний момент для француза, щоб піти туди, де він зможе стати ключовою фігурою.

Гарві Елліотт (Ліверпуль)

Він великий фанат Ліверпуля і завжди віддається на полі без залишку, але боротьба за ігровий час — його постійна реальність. У чемпіонському сезоні Елліотт провів 18 матчів, забив один гол і віддав два асисти. Коли ж у травні він нарешті вийшов у старті проти Брайтона, то одразу і забив, і асистував. Він чітко показав — якщо дати шанс, він ним скористається.

Зазвичай його використовували як атакувального півзахисника або правого вінгера, але головний тренер Арне Слот в ключових матчах обирав інших. Центр поля був стабільним — Мак Аллістер, Собослай і Гравенберх, а Салах взагалі видав один із найкращих сезонів.

Фанати Ліверпуля не захочуть його втратити назавжди, тож, можливо, ідеальним варіантом буде оренда. Йому лише 22 — усе ще попереду.

За матеріалами The Athletic