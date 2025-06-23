Чтиво

Розповідаємо про головний трансфер цього літа.

Флоріану Вірцу було легко уявити тренувальну базу Ліверпуля своїм новим домом. У листопаді, наступного дня після того, як "червоні" розгромили Байєр у Лізі чемпіонів на Енфілді (4:0), півзахисник вийшов на поле в Кіркбі — і був вражений тим, що побачив.

Тренер леверкузенців Хабі Алонсо, який у минулому виступав за Ліверпуль, ввічливо попросив дозволу провести легке відновлювальне тренування на клубній базі наступного ранку після розгрому. Ліверпуль надав у розпорядження гостьової команди поле молодіжної команди U23. Гравці Байєра провели нетривале заняття і розбір прикрої поразки. А для Вірца, головної надії німецького футболу, це стало промовистим поглядом у майбутнє.

Він не приховував свого захоплення інфраструктурою клубу. І вже тоді стало зрозуміло — якщо Ліверпуль справді вирішить боротися за Вірца, позиції мерсисайдців будуть дуже сильними.

The Athletic поспілкувався з кількома джерелами, які побажали залишитися анонімними, щоб зібрати повну картину трансферу, який встановив новий рекорд клубу — £100 мільйонів (117,2 млн євро, $135,5 млн) плюс ще £16 мільйонів бонусів. Якщо ці бонуси будуть активовані, це може стати найдорожчим трансфером в історії британського футболу.

На той момент, Вірц ще мав свіжі спогади про те, як завершив фантастичний сезон, вигравши з Байєром і Бундеслігу, і Кубок Німеччини. Він залишався зосередженим на виступах у Лізі чемпіонів, а всі розмови точилися навколо можливого переходу до Баварії — клубу, який давно вважали найімовірнішим наступним кроком для плеймейкера.

Але Ліверпуль спрацював блискавично. Попри серйозний інтерес з боку інших грандів — включно з Манчестер Сіті — саме рішучість англійського клубу стала ключовим фактором.

У березні Ліверпуль звернувся до Байєра за офіційним дозволом вести переговори з гравцем. Спортивний директор Річард Г’юз очолив процес, представив Вірцу та його оточенню амбітне бачення клубного майбутнього.

Коли Вірц прийняв рішення, він чітко розумів: переходить до команди, здатної боротися за титули в АПЛ і Лізі чемпіонів.

У травні він повідомив Байєру про намір залишити клуб і спробувати себе в новому чемпіонаті. Невдовзі після цього Баварія зрозуміла: Вірц обрав Енфілд. У курсі був й Реал Мадрид, але не став форсувати події — навіть попри повагу Алонсо до таланту гравця. Наставник мадридців, який прийняв команду після Карло Анчелотті, вирішив зосередитися на підсиленні інших позицій.

Для Ліверпуля привабливість Вірца була очевидною. Надзвичайно талановитий і при цьому ще далекий від піку форми — йому лише 22. До того ж він універсал. Головний тренер Арне Слот розглядає варіант використовувати його як класичну "десятку", але Вірц може зіграти і на фланзі, і в ролі нападника — щоправда, це вже не його стихія.

Перед спортивним директором Річардом Г’юзом стояло завдання: закрити трансфер так, щоб він відповідав фінансовим рамкам Fenway Sports Group (власників клубу), яких фанати не раз критикували за обережність на трансферному ринку.

Проте така критика не зовсім справедлива. У 2023 році Ліверпуль пропонував £110 млн за Мойзеса Кайседо з Брайтона, але той обрав Челсі. На Енфілді часто наводять цей кейс як доказ того, що клуб готовий викладати великі гроші за потрібного гравця. Те ж саме — з трансферами Аліссона Беккера (£66,8 млн) та Вірджила ван Дейка (£75 млн), які свого часу стали рекордними для їхніх позицій.

Утім, принципова позиція керівництва залишалася незмінною: модель самозабезпечення клубу не буде зруйнована просто через гучне ім’я. Гравець мав повністю відповідати витратам — і Вірц цей тест пройшов.

Г’юз провів складні, але конструктивні переговори з виконавчим директором Байєра з футбольних питань — Сімоном Рольфесом. Швидко домовитися не вдалося, що й не дивно з огляду на масштаб угоди. Але тон розмов залишався доброзичливим.

Основні параметри трансферу — гарантовані £100 млн — були погоджені доволі рано. Тож решта перемовин стосувалась уже бонусів: скільки ще отримає Байєр, якщо Вірц допоможе Ліверпулю виграти АПЛ, Лігу чемпіонів або навіть зможе здобути Золотий м’яч.

6 червня стало відомо, що Ліверпуль підняв ставку до £113 млн після попередньої пропозиції в £109 млн.

Клуб не квапив події — часу вистачало: гравці повертаються до тренувань у Кіркбі лише 7 липня. До того ж у Ліверпулі були впевнені: Вірц налаштований тільки на них.

Єдине, що залишалося незмінним: Ліверпуль не збирався виходити на позначку €150 млн, яку на старті запросив Байєр.

Погодившись на остаточну суму в £116 млн (включно з бонусами), Г’юз і Рольфес змогли потиснути руки — кожен залишився задоволений результатом.

Підписання Вірца — це серйозне підсилення атаки та інвестиція в майбутнє. Для Байєра ж — шанс отримати рекордну суму в історії німецьких клубів, якщо всі бонуси будуть реалізовані.

А якщо Вірц справді заграє на Енфілді так, як від нього чекають, цей трансфер затьмарить навіть рекордну суму, яку Челсі заплатив Брайтону за Кайседо.

Попри рекордну суму трансферу, зарплата Вірца вписується в чинну структуру зарплат Ліверпуля. Він отримуватиме близько £10,2 млн на рік, а з бонусами сума може зрости до £12,8 млн. Як і у випадку з іншими контрактами клубу, передбачена система надбавок залежно від тривалості перебування в команді.

Упродовж усієї кар’єри Вірц і його родина робили ставку не на гроші, а на спортивний проект — і ця філософія знову проявилася під час переговорів із Ліверпулем.

Флоріан хотів переконатися, що переходить саме до команди, яка відповідає його стилю гри. Так само було і в 2020 році, коли він покинув Кельн — втомившись від частих змін тренерів і обережної, пасивної гри. Натомість у Байєрі його чекали атакувальний футбол Петера Боса, якісна інфраструктура і амбітні цілі.

Слот теж одразу окреслив для Вірца чіткий план. За два останні сезони той оформив 34 голи та 35 асистів, а аналітики клубу високо оцінили його показники. Головне — нідерландець пояснив, яку саме роль відведе новачкові, і це для Вірца було важливішим за будь-які фінансові бонуси.

Особливо з огляду на складність вписати його до стартового складу Баварії поруч із Джамалом Мусіалою — ця дилема давно обговорюється й у німецькій збірній. У Ліверпулі ж він стане ключовою фігурою атаки — саме цього Вірц і прагнув.

На момент фіналізації угоди Вірц ще перебував у відпустці після виснажливого сезону з Байєром і виступів за Німеччину в Лізі націй.

Факт, що трансфер закрили на початку літа, дуже допоможе Ліверпулю в плануванні підготовки до нового сезону. І самому Вірцу — адаптуватися до нового оточення ще до матчу за Суперкубок Англії проти Крістал Пелас, що відбудеться 9–10 серпня на Вемблі.

Кілька тижнів тому він уже побував у північно-західній Англії, щоб оглянути варіанти житла. І ще одним позитивним сигналом став переїзд його друга Джеремі Фрімпонга, який також перебрався з Леверкузена до Ліверпуля цього літа.

Наявність знайомого товариша по команді, з яким Вірц пройшов чимало на полі й поза ним, допоможе йому швидше освоїтись у новому середовищі.

Команда з турботи про гравців також активно долучиться. А час, проведений на базі в Кіркбі, остаточно переконав Вірца — цей крок у кар’єрі буде ідеальним. Контракт підписано на п’ять років.

Вірц — один із найжаданіших плеймейкерів Європи. Його розглядають не просто як підсилення, а як людину, здатну підняти команду на ще вищий рівень — що непросто після такого сильного сезону. Сам Арне Слот наприкінці минулого чемпіонату говорив: найбільший виклик цього літа — знайти гравців, кращих за тих, хто вже є. Схоже, Ліверпулю це вдалося.

У Ліверпулі не було стовідсоткової впевненості, що трансфер Вірца вдасться, тому клуб розглядав і запасні варіанти. Одним із них був Раян Шеркі з Ліона. Арне Слот навіть перервав літню відпустку, щоб наприкінці травня особисто зустрітися з ним на півдні Франції. Але врешті-решт півзахисник підписав контракт із Манчестер Сіті.

Останні три трансферні вікна «Ліверпуль» провів доволі стримано — клуб зосередився на роботі з тими, хто вже був у складі, а не на пошуках нових виконавців. І от тепер, після повернення до Ліги чемпіонів, фантастичного сезону в АПЛ (де за підрахунками прибуток склав приблизно £181 млн) та історичних успіхів у комерційному напрямі, не дивно, що клуб вирішив розпочати трансферну кампанію яскраво й рано.

До завершення літа ще можливі нові підписання. Уже погоджено угоду із лівим захисником Мілошем Керкезом.

У клубі досі обговорюють ідею підписання класичного центрфорварда. Ще одна позиція, що потребує уваги, — центр захисту: якщо Джаррел Кванса перейде до Байєра, а Ібраїма Конате не продовжить контракт, що завершується наступного літа, Слоту доведеться шукати підсилення.

Якими б не були наступні трансфери, угода з Вірцом уже стала головним трансфером цього літа — і, без сумнівів, інвестицією, яка може перезапустити атаку Ліверпуля на роки вперед.

The Athletic