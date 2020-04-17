Президент "шпор" Даниэль Леви рассчитывает получить 250 миллионов фунтов за десять лет.
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Getty Images
17 апреля 2020, 15:44
Тоттенхэм продолжает работать над продажей прав на название своего стадиона. Среди заинтересованных сторон называют Nike, однако Sportsmail утверждает, что главным претендентом является Amazon.
У этой компании уже налажены хорошие отношения с Тоттенхэмом после съемок документального сериала о "шпорах" под названием "Все или ничего".
Права на название будут проданы на 10 лет. В клубе рассчитывают получать по 25 млн фунтов за это ежегодно, однако ситуация серьезно осложнилась из-за вызванного коронавирусом кризиса.
Возведение нового стадиона обошлось "шпорам" примерно в миллиард фунтов. Сейчас арена называется "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
На данный момент Тоттенхэм также работает над снижением расходов. Среди прочего, "шпоры" обратились ко своему бывшему тренеру Маурисио Почеттино, а также нынешним игрокам и тренерам по поводу снижения зарплат.