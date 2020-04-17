Тоттенхэм продолжает работать над продажей прав на название своего стадиона. Среди заинтересованных сторон называют Nike, однако Sportsmail утверждает, что главным претендентом является Amazon.

У этой компании уже налажены хорошие отношения с Тоттенхэмом после съемок документального сериала о "шпорах" под названием "Все или ничего".

Права на название будут проданы на 10 лет. В клубе рассчитывают получать по 25 млн фунтов за это ежегодно, однако ситуация серьезно осложнилась из-за вызванного коронавирусом кризиса.

Возведение нового стадиона обошлось "шпорам" примерно в миллиард фунтов. Сейчас арена называется "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

На данный момент Тоттенхэм также работает над снижением расходов. Среди прочего, "шпоры" обратились ко своему бывшему тренеру Маурисио Почеттино, а также нынешним игрокам и тренерам по поводу снижения зарплат.