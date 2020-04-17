Бизнес и Финансы

Президент "шпор" Даниэль Леви рассчитывает получить 250 миллионов фунтов за десять лет.

Тоттенхэм продолжает работать над продажей прав на название своего стадиона. Среди заинтересованных сторон называют Nike, однако Sportsmail утверждает, что главным претендентом является Amazon.

У этой компании уже налажены хорошие отношения с Тоттенхэмом после съемок документального сериала о "шпорах" под названием "Все или ничего".

Права на название будут проданы на 10 лет. В клубе рассчитывают получать по 25 млн фунтов за это ежегодно, однако ситуация серьезно осложнилась из-за вызванного коронавирусом кризиса.

Возведение нового стадиона обошлось "шпорам" примерно в миллиард фунтов. Сейчас арена называется "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

На данный момент Тоттенхэм также работает над снижением расходов. Среди прочего, "шпоры" обратились ко своему бывшему тренеру Маурисио Почеттино, а также нынешним игрокам и тренерам по поводу снижения зарплат.