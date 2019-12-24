Франция

"Ткачи" хотят приобрести форварда Валенсии.

Нападающий Валенсии Кевин Гамейро попал в сферу интересов Лиона, информирует издание L'Équipe.

Лион намерен укрепить атакующую линию в январе и попытается приобрести форварда "летучих мышей". Француз не является основным игроком команды, чем и хотят воспользоваться "ткачи".

Действующий контракт Гамейро с Валенсией рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 16 поединков в футболке "оранжевых", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лион также хочет подписать защитника Валенсии Эсекьеля Гарая.

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