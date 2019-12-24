Франция

Француз прокомментировал интерес к нему со стороны аргентинца.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что хотел бы выиграть Золотой мяч, но не сможет этого добиться, пока выступает Лионель Месси.

"В прошлом сезоне мне казалось, что я могу побороться за Золотой мяч, но впереди меня оказался Месси. Когда я забивал два гола, он забивал три. Когда я забивал три, он – четыре. Это невероятно.

Я разговаривал с Усманом Дембеле о том, как такое возможно и видел ли он мои голы. Он сказал, что Месси следит за мной. Это льстит, когда кто-то вроде Лео следит за тобой", – приводит слова Мбаппе издание Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал лучшим игроком года во Франции по версии France Football.

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