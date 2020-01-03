Испания

Уругваец хочет покинуть ПСЖ ради работы с Диего Симеоне.

Мадридский Атлетико намерен этой зимой усилить атакующую линию, а самым вероятным подписанием называется форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Как сообщает Marca, уругвайский нападающий заинтересован в переходе в стан "матрасников", поскольку хотел бы поработать под руководством Диего Симеоне.

Кавани считает, что стиль игры Атлетико идеально ему подходит, однако главная проблема — это размер заработной платы футболиста, о котором стороны пока не могут договориться.

ПСЖ требует за 32-летнего Кавани, чей контракт истекает в конце текущего сезона, 10 миллионов евро, поэтому Атлетико может вернуться к уругвайцу уже летом, чтобы подписать его бесплатно.

Стоит отметить, что мадридский клуб также заинтересован в нападающем дортмундской Боруссии Пако Алькасере.

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