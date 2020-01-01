Испания

Парижане назвали стоимость уругвайского форварда.

ПСЖ назвал свои требования по нападающему Эдинсону Кавани, которого Атлетико хочет приобрести в январе.

Представители клубов уже провели встречу и обсудили детали возможного трансфера Кавани. Как сообщает издание AS, парижане намерены выручить за уругвайского форварда около 10 млн евро.

Атлетико готов пойти на требования ПСЖ, но для начала должен продать кого-то из нынешних игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб согласовал личные условия сотрудничества с Кавани.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами.

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