Франция

Клубы не могут согласовать стоимость хавбека.

Лион не горит желанием отпускать полузащитника Люку Тусара в Герту в зимнее трансферное окно.

Немецкий клуб уже сделал несколько предложений по опорному хавбеку, но получал отказы от руководства Лиона. Как сообщает издание L'Equipe, "ткачи" готовы отпустить француза за сумму около 30 млн евро.

Действующий контракт Тусара с клубом рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке Лиона, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Герта подпишет полузащитника Марио Гетце следующим летом.

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