Германия

Берлинский клуб нацелился на хавбека ПСЖ.

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер попал в сферу интересов Герты, сообщает издание L'Equipe.

Немецкий клуб намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и хочет подписать хавбека ПСЖ. "Старой даме" придется уговорить футболиста снизить запросы по зарплате, чтобы осуществить этот трансфер.

Действующий контракт Дракслера с ПСЖ рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказал Лиону в аренде Дракслера.

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