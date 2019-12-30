Берлинский клуб нацелился на хавбека ПСЖ.
Юлиан Дракслер, Getty Images
30 декабря 2019, 14:42
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер попал в сферу интересов Герты, сообщает издание L'Equipe.
Немецкий клуб намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и хочет подписать хавбека ПСЖ. "Старой даме" придется уговорить футболиста снизить запросы по зарплате, чтобы осуществить этот трансфер.
Действующий контракт Дракслера с ПСЖ рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отказал Лиону в аренде Дракслера.
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