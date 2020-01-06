Полузащитник Асколи Никола Нинкович может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Никола Нинкович, Getty Images
06 января 2020, 00:35
Герта заинтересована в услугах Николы Нинковича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, немецкий клуб уже сделал конкретное предложение Асколи и игроку, однако подробностей не называет.
Также у серба есть предложение от дубайского Аль-Васла.
В текущем сезоне Асколи занимает седьмую строчку в Серии B, имея в своем активе 27 пунктов.
Отметим, что Нинкович провел 15 матчей в чемпионате, забил четыре гола и отличился пятью ассистами.
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