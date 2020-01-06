Германия

Полузащитник Асколи Никола Нинкович может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Герта заинтересована в услугах Николы Нинковича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, немецкий клуб уже сделал конкретное предложение Асколи и игроку, однако подробностей не называет.

Также у серба есть предложение от дубайского Аль-Васла.

В текущем сезоне Асколи занимает седьмую строчку в Серии B, имея в своем активе 27 пунктов.

Отметим, что Нинкович провел 15 матчей в чемпионате, забил четыре гола и отличился пятью ассистами.

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