Франция

Камерунский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Лион подписал Карла Экамби на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт "ткачей".

Французский клуб заплатил за аренду 4 миллиона евро и будет иметь опцию выкупа за 11,5 миллионов евро.

27-летний Экамби в этом сезоне отыграл 19 поединков в футболке Вильярреала, забив шесть голов и сделав три результативных передачи.

Напомним, что Лион ко всему прочему не собирается расставаться и с Муссой Дембеле, который является основным форвардом команды.