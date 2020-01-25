Парижане готовы сделать некоторые кадровые изменения.
ЛУКАС ПАКЕТА, ФОТО GETTY IMAGES
25 января 2020, 13:43
Пари Сен-Жермен готов предложить разные варианты обмена на Лукаса Пакета из Милана, сообщает TuttoSport.
Речь идет о полузащитниках Андере Эррере, Юлиане Дракслере и Леандро Паредесе.
Парижане давно заинтересованы в подписании бразильского игрока, который в 15 поединках этого сезона отметился за Милан одним ассистом.
Напомним, что Лукас Пакета не принимал участие в матче против Брешии из-за повреждения, но СМИ связывают это с желанием бразильца сменить клубную прописку.