Франция

Парижане готовы сделать некоторые кадровые изменения.

Пари Сен-Жермен готов предложить разные варианты обмена на Лукаса Пакета из Милана, сообщает TuttoSport.

Речь идет о полузащитниках Андере Эррере, Юлиане Дракслере и Леандро Паредесе.

Парижане давно заинтересованы в подписании бразильского игрока, который в 15 поединках этого сезона отметился за Милан одним ассистом.

Напомним, что Лукас Пакета не принимал участие в матче против Брешии из-за повреждения, но СМИ связывают это с желанием бразильца сменить клубную прописку.