Италия

В услугах бразильца заинтересован только французский гранд.

Полузащитник Милана Лукас Пакета попросил тренерский штаб не включать его в заявку на предстоящий матч против Брешии из-за небольшой травмы, однако его просьбу связывают с желанием сменить клубную прописку.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на Corriere della Sera, 22-летний бразилец хочет уйти в ПСЖ, который является единственной командой, заинтересованной в услугах футболиста.

Дело в том, что спортивный директор парижского гранда Леонардо ранее работал в Милане, и именно он помог Пакета начать карьеру в Европе.

Впрочем, главная проблема осуществления трансфера — нежелание ПСЖ платить за бразильского хавбека больше 22 миллионов евро, тогда как Милан намерен выручить за него 35 миллионов евро, которые были заплачены Фламенго в 2019 году.

Руководство "россонери" считает предложение ПСЖ слишком низким, поэтому Пакета с большой долей вероятности останется в Милане до конца текущего сезона.

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