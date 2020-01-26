Монегаски ведут переговоры с молодым хавбеком.
Орельен Тчуамени, girondins.com
26 января 2020, 13:24
Полузащитник Бордо Орельен Тчуамени может в ближайшее время стать игроком Монако, сообщает RMC.
Монегаски согласовали условия сотрудничества и с молодым хавбеком и теперь должны договориться об условиях трансфера с его клубом.
Ранее в подписании 19-летнего игрока также была заинтересована Бавария.
Тчуамени является воспитанником Бордо, дебютировав в первой команде в июле 2018-го. В текущем сезоне опорный полузащитник провел 17 поединков в футболке "сине-белых", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Монако расторг контракт с защитником Налдо.
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