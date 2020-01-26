Франция

Монегаски ведут переговоры с молодым хавбеком.

Полузащитник Бордо Орельен Тчуамени может в ближайшее время стать игроком Монако, сообщает RMC.

Монегаски согласовали условия сотрудничества и с молодым хавбеком и теперь должны договориться об условиях трансфера с его клубом.

Ранее в подписании 19-летнего игрока также была заинтересована Бавария.

Тчуамени является воспитанником Бордо, дебютировав в первой команде в июле 2018-го. В текущем сезоне опорный полузащитник провел 17 поединков в футболке "сине-белых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Монако расторг контракт с защитником Налдо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.