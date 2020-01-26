Франция

Монегаски хотят подписать аргентинского защитника.

Защитник лиссабонского Спортинга Маркос Акунья попал в сферу интересов Монако, сообщает издание A Bola.

Монегаски намерены укрепить левый фланг обороны и планируют подписать аргентинского фулбека. В ближайшее время "бело-красные" намерены начать переговоры по 28-летнему игроку.

Действующий контракт Акуньи со Спортингом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 24 поединка в футболке "львов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Монако также близок к подписанию полузащитника Бордо Орельена Тчуамени.

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