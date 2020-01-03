Франция

Защитник Страхинья Павлович подписал контракт с Монако, но продолжит выступления за Партизан.

Монако согласовал с Партизаном трансфер Страхиньи Павловича — сообщил официальный Твиттер монегасков.

Контракт с 18-летним защитником подписан на пять с половиной лет, но до конца нынешнего сезона Павлович будет выступать за Партизан.

Игрок молодежной сборной Сербии (U-21) второй сезон выступает за первую команду Партизана (45 матчей во всех турнирах, 1 гол).

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