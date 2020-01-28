Франция

Полузащитник продолжит карьеру в Бразилии.

Интернасьонал объявил о подписании полузащитника Монако Габриэля Бошильи.

23-летний бразилец не смог заиграть в Европе, поэтому вернулся в родной чемпионат.

Бошилья подпишет контракт с новым клубом до 2022 года после того, как пройдет медицинский просмотр.

В текущем сезоне Габриэль Бошилья провел за Монако шесть поединков, в которых результативными действиями не отличился. Ранее он защищал цвета таких клубов, как Сан-Паулу, Стандард и Нант.

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