Франция

Нападающий Лестера, выступающий на правах аренды за Монако, Ислам Слимани хочет покинуть чемпионат Франции и вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на Daily Mail.

По информации источника, алжирец недоволен количеством игровой практики, которую он получает при новом главном тренере Роберто Морено, поэтому футболист намерен сменить клубную прописку уже этой зимой.

Примечательно, что спрос на Слимани достаточно высок, потому что в его услугах заинтересованы Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Астон Вилла.

В текущем сезоне 31-летний алжирец провел за Монако 13 поединков во французской Лиге 1, в которых он забил семь голов и отдал семь результативных передач.

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