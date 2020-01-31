Франция

Стивен Нзонзи будет выступать за Ренн на правах аренды.

Ренн и Рома согласовали аренду Стивена Нзонзи — сообщил официальный сайт французского клуба.

В первой половине сезона Нзонзи выступал в аренде за Галатасарай, а за Ренн будет играть до конца сезона-2019/20.

Нзонзи выступал за Амьен (41 матч во всех турнирах, 1 гол), Блэкберн (96, 5), Сток Сити (120, 7), Севилью (136, 8), Рому (39, 1) и Галатасарай (15, 0). Стивен провел 14 матчей за национальную сборную Франции.

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