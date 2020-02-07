Франция

Ветеран Бордо Джимми Бриан останется в команде еще на два с половиной года.

Нападающий Джимми Бриан подписал новый контракт с Бордо — сообщил официальный Твиттер клуба.

Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до июня 2022 года.

Бриан, сыравший в свое время 5 матчей за национальную сборную Франции (0 голов), выступал за Ренн (202 матча во всех турнирах, 41 гол), Лион (160, 34), Ганновер (30, 3), Генгам (118, 32) и Бордо (46, 11).

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