Тренер Пари Сен-Жермен может сменить клуб ближайшим летом.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES
13 февраля 2020, 21:09
Томас Тухель может перебраться в чемпионат Германии или Англии, сообщает Le10Sport.
Источник утверждает, что в немецком специалисте заинтересована Бавария, а Хасан Салихамиджич уже встречался с Тухелем, чтобы представить план клуба.
Манчестер Юнайтед, в свою очередь, понимает, что ситуация с Оле-Гуннаром Солскьяером может измениться, и рассматривает потенциальных кандидатов.
Напомним, что бывший наставник парижан Луис Фернандес, назвал Тухеля худшим тренером ПСЖ с момента прихода катарских инвесторов.