Франция

Тренер Пари Сен-Жермен может сменить клуб ближайшим летом.

Томас Тухель может перебраться в чемпионат Германии или Англии, сообщает Le10Sport.

Источник утверждает, что в немецком специалисте заинтересована Бавария, а Хасан Салихамиджич уже встречался с Тухелем, чтобы представить план клуба.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, понимает, что ситуация с Оле-Гуннаром Солскьяером может измениться, и рассматривает потенциальных кандидатов.

Напомним, что бывший наставник парижан Луис Фернандес, назвал Тухеля худшим тренером ПСЖ с момента прихода катарских инвесторов.