Франция

Экс-наставник ПСЖ резко высказался о работе нынешнего главного тренера парижан.

Бывший главный тренер ПСЖ Луис Фернандес, который в данный момент сделал паузу в тренерской карьере, раскритиковал работу действующего наставника парижского гранда Томаса Тухеля.

Французский специалист считает, что его коллеге еще необходимо дорасти до уровня Хосепа Гвардиолы, Карло Анчелотти и Юргена Клоппа.

"Что касается результатов ПСЖ в прошлом сезоне, Тухель — худший тренер с момента прихода инвесторов из Катара (компания Qatar Sports Investments приобрела ПСЖ в 2011 год — прим. ред.). Он все еще далек от уровня Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолы или Карло Анчелотти".

"Вылет от Манчестер Юнайтед в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов точно отразился на атмосфере в команде. Против дортмундской Боруссии мы увидим, смог ли ПСЖ справиться с этой проблемой".

"Руководство ПСЖ ожидает от Тухеля выхода в финал Лиги чемпионов. В нынешних реалиях это возможно сделать, но ПСЖ ни в коем случае не должен списывать Боруссию со счетов", – приводит слова Фернандеса Süddeutsche Zeitung.

Отметим, что Луис Фернандес возглавлял ПСЖ дважды: в период с 1994 по 1996, а также с 2000 по 2003 год. Его последним местом работы является национальная сборная Гвинеи, которую он покинул в 2016 году.

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