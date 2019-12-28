Франция

Аргентинец побил рекорд Ибрагимовича, забив самые быстрые десять голов с момента перехода в ПСЖ.

Нападающий Мауро Икарди перешел в ПСЖ на правах аренды в летнее межсезонье, однако уже успел побить один из рекордов парижского клуба.

Аргентинцу понадобилось меньше всего времени среди всех футболистов, чтобы забить за ПСЖ десять голов. Ранее этот рекорд принадлежал Златану Ибрагимовичу.

"Я этого не знал, но я горд за то, что смог достичь своих целей и войти в историю такого клуба, как ПСЖ".

"Стараюсь всегда быть готовым и всегда открываться партнерам по команде своими забеганиями, чтобы у них была возможность отдать пас".

"Я всегда готов и сосредоточен на том, чтобы двигаться как можно быстрее, как только мяч окажется в моих ногах", — приводит слова Икарди Football Italia.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 18 матчей, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

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