Немецкий специалист все чаще конфликтует со своими подопечными.
Томас Тухель, getty images
23 февраля 2020, 11:43
Как утверждает SoccerLink, футболисты ПСЖ были крайне недовольны, когда в матче Лиги чемпионов против Боруссии Д менеджер команды Томас Тухель решил перейти на схему 3-4-3.
По данным источника, больше всего происходящим остался разочарован форвард Мауро Икарди, который поссорился с тренерским штабом. К слову, агент игрока уже успела заявить, что не знает, остается ли аргентинец в Париже в будущем.
Также свое недовольство подобными изменениями высказали бразильцы Тиаго Силва и Неймар. Напомним, ранее с Тухелем в открытый конфликт вступил Килиан Мбаппе.
Сообщалось, что ПСЖ уже ищет замену немецкому специалисту, и на его место может прийти Массимилиано Аллегри или Маурицио Сарри.