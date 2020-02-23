Франция

Немецкий специалист все чаще конфликтует со своими подопечными.

Как утверждает SoccerLink, футболисты ПСЖ были крайне недовольны, когда в матче Лиги чемпионов против Боруссии Д менеджер команды Томас Тухель решил перейти на схему 3-4-3.

По данным источника, больше всего происходящим остался разочарован форвард Мауро Икарди, который поссорился с тренерским штабом. К слову, агент игрока уже успела заявить, что не знает, остается ли аргентинец в Париже в будущем.

Также свое недовольство подобными изменениями высказали бразильцы Тиаго Силва и Неймар. Напомним, ранее с Тухелем в открытый конфликт вступил Килиан Мбаппе.

Сообщалось, что ПСЖ уже ищет замену немецкому специалисту, и на его место может прийти Массимилиано Аллегри или Маурицио Сарри.