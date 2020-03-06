Франция

"Зеленые" на последних минутах вырвали путевку в решающий матч.

Сент-Этьенн принимал Ренн в рамках поединка 1/2 финала Кубка Франции. Открыть счет удалось гостям благодаря точному удару Мбайе Ньянга с одиннадцати метров.

Тем не менее, "зеленые" довольно быстро восстановили паритет — отметится Тимоти Колодзейчак. Казалось, что девяносто минут игрового времени закончатся при равном счете, но Будебуз вырвал победу для хозяев и путевку в финал, где команду ждет встреча с ПСЖ. Парижане накануне разгромили Лион.

Сент-Этьенн — Ренн 2:1

Голы: Колодзейчак, 43, Будебуз, 90+4 — Ньянг, 33

Сент-Этьенн: Мулен — Дебюши, Салиба, Фофана, Колодзейчак — Камара, Мвила (Будебуз, 83), Кабай (Диуссе, 39) — Онора, Диони (Аби, 74), Буанга

Ренн: Менди — Траоре, да Силва, Гнаньон, Мауасса — Рафинья, Нзонзи, Камавинга (Леа, 68), Бурижу — Кастильо (Гбохо, 76), Ньянг (Юну, 83)

Предупреждения: Камара — Камавинга, Траоре, Кастильо