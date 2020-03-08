Франция

Футболисты предпочли остаться дома с семьями, а не отправиться в Испанию.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель хотел провести сбор на юге Испании в связи с паузой, возникшей из-за переноса матча против Страсбура, сообщает RTL со ссылкой на L'Equipe.

Однако эта идея не была одобрена футболистами, которые предпочли остаться дома с семьями.

В Лиге 1 ПСЖ уверенно идет к очередному чемпионству – команда опережает на 12 очков Марсель и имеет матч в запасе. В Лиге чемпионов парижане 11 марта сыграют ответный матч с дортмундской Боруссией. В первой встрече они проиграли 1:2 на выезде.

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