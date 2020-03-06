Франция

Всему виной коронавирус.

Поединок 28-го тура французской Лиги 1 между Страсбуром и Пари Сен-Жермен перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Матч должен был состояться в субботу, 7 марта, в 19:30 по киевскому времени. Но в целях безопасности мероприятие было отменено из-за коронавируса.

Информация о том, когда будет сыгран данный поединок, пока отсутствует.

Ранее стали известны приблизительные суммы убытков итальянских клубов из-за бушующей эпидемии.

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