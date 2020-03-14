"Старая синьора" нацелилась на хавбека Лиона.
Хуссем Ауар, Getty Images
14 марта 2020, 08:33
Полузащитник Лиона Хуссем Ауар привлек внимание Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.
Туринский клуб следит за выступлениями француза и попытается приобрести его следующим летом. Руководство "бьянконери" рассматривает молодого хавбека в качестве альтернативу Полю Погба, который может отказаться покидать Манчестер Юнайтед.
Действующий контракт Ауара с Лионом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентуса также нацелился на полузащитника Лиона Матиса Черки.
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