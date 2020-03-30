Франция

У талантливого полузащитника будет много предложений.

Ряд топ-клубов Европы, среди которых Реал, Барселона, ПСЖ, Боруссия Д и Ливерпуль, претендует на игрока Ренна Эдуардо Камавингу.

Как сообщает Marca, полузащитник уже выбрал команду, в которую хочет перейти больше всего — Камавинга предпочитает Реал.

Семнадцатилетний игрок в этом сезоне провел 36 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что Реал готов отказаться от трансфера Погба в пользу Камавинги.

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