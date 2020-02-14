Испания

17-летний хавбек из Ренна дебютировал в Лиге 1 в апреле 2019 года.

Основному опорному полузащитнику Реала Каземиро в конце февраля этого года исполнится 28 лет, однако "сливочные" уже вышли на трансферный рынок, чтобы найти бразильцу замену на долгосрочную перспективу.

Как сообщает Marca, главной целью мадридского клуба в опорную зону является перспективный игрок Ренна Эдуардо Камавинга, трансфер которого уже в 17 лет оценивается в 50-60 миллионов евро.

Реал пристально следит за ситуацией вокруг французского вундеркинда, который входит в сферу интересов многих европейских грандов.

Таким образом, чтобы подписать Камавингу, "сливочным" придется выиграть за него конкуренцию, но в Мадриде оптимистично оценивают свои шансы на успешное заключение сделки.

В текущем сезоне Лиги 1 Эдуардо Камавинга провел 22 поединка, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Он является первым в истории футболистом 2002 года, который дебютировал в стартовом составе в топ-5 чемпионатах Европы.

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