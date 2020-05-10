Франция

Football.ua рассказывает о талантах академии ПСЖ, которые стали известными в других командах.

С тех пор, как компания Qatar Sports Investments приобрела Пари-Сен Жермен в 2011 году, клуб пережил гигантский рост и достиг неслыханного внутреннего успеха благодаря большим инвестициям. За это время парижане выиграли шесть чемпионских титулов, серьезно раскошелившись на таких игроков, как Неймар, Килиан Мбаппе и Тьяго Силва, чтобы стать безоговорочными королями французского футбола.

Как и любой клуб, который в значительной степени зависит от внешних инвестиций, ПСЖ часто оказывался от своих собственных воспитанников из-за необходимости достижения немедленного успеха как на внутренней арене, так и на европейской. ПСЖ можно смело сравнить с Челси до прихода Фрэнка Лампарда на пост главного тренера.

Совсем недавно талантливый американец Тимоти Веа оказался ненужным в парижском гранде и отправился в Лилль, а такие игроки, как Кристофер Нкунку и Мусса Диаби, также изо всех сил пытались раскрыть свой безумный талант в Париже, но в конечном итоге отправились на поиски своего успеха в другие команды.

Но если оглянуться назад, академия ПСЖ годами воспитывала и продавала талантливых футболистов, и каждый из них достигал разных уровней успеха на протяжении всей своей карьеры. Представляем вашему вниманию список из одиннадцати таких игроков.

1. Кингсли Коман

Возраст: 23

Нынешний клуб: Бавария Мюнхен

Начать данный список лучше всего с Кингсли Комана, который является самым именитым выходцем из академии ПСЖ среди футболистов, которые еще не завершили профессиональную карьеру.

Французский вингер лишь четырежды появлялся на поле в составе первой команды ПСЖ, прежде чем отправиться в туринский Ювентус в 2014 году. Коман так и не смог вписаться в схему игры "старой синьоры", но его последующий трансфер в Баварию оказался весьма успешным.

Благодаря уровню своих выступлений Кингсли заслужил с мюнхенцами полноценный контракт. За "красных" он провел уже 147 поединков и выиграл все внутренние трофеи. Вполне вероятно, что прогресс Комана был бы еще более значительным, однако травмы довольно часто мешают французу раскрыть весь свой потенциал.

Возраст: 21

Нынешний клуб: Арсенал

Когда в начале прошлого сезона Маттео Гендузи переехал на Эмирейтс, многие думали, что полузащитник с довольно необычной прической — это приобретение с уклоном на будущее, и ему вряд ли стоит надеяться на регулярную игровую практику в первой команде Арсенала.

Однако, все произошло вплоть до наоборот. Гендузи по-настоящему раскрылся в составе "канониров" за последние два года, демонстрируя замечательный уровень и зрелость в борьбе за место в старте.

Гендузи поступил в академию ПСЖ в 2005 году, когда ему было всего шесть лет, и оставался там до 2014 года, прежде чем его заприметил Лорьян. За два последующих сезона французский хавбек попал на радары более именитых клубов, но, похоже, лондонский Арсенал оказался более убедительным.

3. Мусса Дембеле

Возраст: 23

Нынешний клуб: Лион

Мусса Дембеле провел восемь лет в академии ПСЖ в период с 2004 по 2012 год, но в 16-летнем возрасте он сделал смелый шаг и решил продолжить карьеру в Англии. Успешно пройдя период выступлений за молодежные команды Фулхэма, он заслужил дебютировать за основной коллектив, за который провел в общей сложности 64 поединка во всех турнирах и забил 19 голов.

Невзирая на интерес ряда топ-клубов, Дембеле не стал спешить и подписал контракт с Селтиком, за который провел два сезона. Затем молодой форвард вернулся во Францию, оформив переход в Лион, но уже предстоящим летом судьба вновь может свести француза с Англией.

Мусса Дембеле находится на карандаше у Челси, Арсенала и Манчестер Юнайтед, однако потенциальному покупателю придется выложить довольно кругленькую сумму, чтобы выиграть в гонке за футболистом. Если верить информации СМИ, Лион требует за своего ключевого форварда 80 миллионов евро.

4. Жан-Кевин Огюстен

Возраст: 22

Нынешний клуб: Лидс Юнайтед (аренда из РБ Лейпцига)

Во многих случаях молодые таланты покидают топовые клубы из-за нехватки игровой практики. Утверждать, что именно это произошло с Огюстеном, никак нельзя. Тренерский штаб ПСЖ неоднократно предоставлял шанс своему воспитаннику, но в 31 матче за первую команду он забил всего два гола.

В 2017 году Огюстен завершил восьмилетнее сотрудничество с ПСЖ и переехал в РБ Лейпциг за 13 миллионов евро. До сих пор лучшим успехом для 22-летнего француза является период, проведенный в Германии, за который он забил 20 голов и отдал 8 ассистов в 67 поединках за "быков".

Несмотря на это, Лейпциг решил отдать Огюстена сразу в две аренды за текущий сезон — сперва в Монако, а после в Лидс Юнайтед. Как сообщается, у нынешнего лидера Чемпионшипа есть возможность выкупить контракт перспективного нападающего уже этим летом, хотя Марсело Бьелса не спешит доверять ему место в составе.

5. Юссуф Мулумбу

Возраст: 33

Нынешний клуб: свободный агент

Юсуф Мулумбу прошел все этапы подготовки молодежи в Пари Сен-Жермене, а после сумел дебютировать за первую команду, за которую провел 15 поединков.

Когда стало позже известно, конголезский полузащитник не собирается задерживаться в Париже. Сперва последовала аренда в Амьен, а потом окончательный переезд в Англию и подписание контракта с Вест Бромвичем.

Мулумбу провел в стане "дроздов" семь лет, за которые сыграл 211 матчей, 157 из которых — в английской Премьер-лиге. В июле 2017 года пути конголезца и Вест Бромвича разошлись, и воспитанник отправился сперва в Норвич, а после в Шотландию, где защищал цвета Килмарнока и Селтика. С лета 2019 года Юсуф Мулумбу пребывает в статусе свободного агента.

6. Мамаду Сако

Возраст: 30

Нынешний клуб: Кристал Пэлас

Карьера Мамаду Сако началась в ПСЖ, когда он присоединился к молодежной команде в возрасте 12 лет в 2002 году. Французский центрбек провел более 200 матчей за первую команду парижан, прежде чем поступило предложение от Ливерпуля в 2013 году.

Сейчас Сако близок к отметке в 150 матчей в Англии. В настоящее время француз выступает за Кристал Пэлас и, несмотря на то, что время от времени он выглядит с мячом, как Бемби на льду, он может записать себе в актив много продуктивных матчей в АПЛ. В любом случае, 29 поединков за сборную Франции говорят сами за себя.

7. Ясин Адли

Возраст: 19

Нынешний клуб: Бордо

Ясин Адли отказался от перехода в Арсенал летом 2018 года. Вместо этого он решил остаться с ПСЖ, однако сыграть за первую команду парижан ему так и не удалось. В конечном итоге, Бордо заплатил за перспективного атакующего хавбека 5,5 миллионов евро в январе 2019 года, где он по-прежнему старается реализовать свой потенциал.

Свой отказ Арсеналу Адли прокомментировал изданию Mirror следующим образом: "Я ни о чем не жалею. Даже если я не вышел на поле ни разу за последние шесть месяцев в Париже, я рад, что принял именно такое решение".

"Я постоянно находился в окружении величайших футболистов. Я прогрессировал, но теперь это в прошлом. Теперь я сосредоточен на Бордо".

8. Давид Нгог

Возраст: 31

Нынешний клуб: Жальгирис

После окончания академии ПСЖ, французский нападающий забил всего три гола в 25 матчах за первую команду, после чего отправился в Ливерпуль.

Большую часть времени в составе "красных" он провел в качестве сменщика Фернандо Торреса. И вправду, Нгог чаще становился объектом шутливых чантов, а не автором голов. В Ливерпуле он забил всего 19 мячей в 94 поединках во всех турнирах, а после подобную статистику француз продемонстрировал и в Болтоне — 16 взятий ворот в 91 матче.

Следующими клубами Давида Нгога стали Суонси, Реймс, Паниониос, Росс Каунти и Гонвед. Сейчас же воспитанник ПСЖ доигрывает в Литве, где защищает цвета Жальгириса.

9. Габриэль Обертан

Возраст: 31

Нынешний клуб: Эрзурумспор

Габриэль Обертан провел около года в академии ПСЖ в период с 2003 по 2004 год, хотя в большей степени его с "любовью" помнят как одного из худших подписаний сэра Алекса Фергюсона после того, как француз переехал на Олд Траффорд из Бордо в 2009 году.

Обертан провел 28 поединков за "красных дьяволов" перед тем, как отправиться в Ньюкасл в 2011 году. В будущем французский полузащитник также успеет поиграть в России и Болгарии, ненадолго вернется в Англию и подпишет контракт с Уиганом, а потом отправится в Турцию, где он и сейчас выступает за Эрзурумспор.

10. Патрис Эвра

Возраст: 38

Нынешний клуб: завершил карьеру

Спорная, откровенная и немного странная, но, несомненно, успешная карьера Патриса Эвра лучше всего запомнится нам за его восьмилетнее пребывание в составе Манчестер Юнайтед, где он выиграл пять титулов английской Премьер-лиги и Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.

С тех пор Эвра, который провел 81 матч за сборную Франции, выступал за Ювентус, Марсель и Вест Хэм, где не только демонстрировал успешные выступления, но и нападал на фанатов, снимал забавные видеоролики в своих социальных сетях и давал нашумевшие интервью журналистам.

Сейчас французский латераль повесил бутсы на гвоздь. Учитывая его невероятные успехи на футбольном поле, навыки боевых искусств и кулинарные эксперименты, вы могли и вовсе не знать, что Эвра прошел через академию ПСЖ в 1997 и 1998 годах.

11. Николя Анелька

Возраст: 41

Нынешний клуб: завершил карьеру

Можно с уверенностью заявить, что Николя Анелька — самый выдающийся выпускник академии ПСЖ в современную эпоху. Французский форвард сменил парижан на Арсенал в 1997 году, а спустя два с половиной года перешел в мадридский Реал за невероятные, на тот момент, 35 миллионов евро.

Список клубов в карьере Анелька действительно велик. Он успел поиграл за Ливерпуль, Манчестер Сити, Фенербахче, Болтон, Челси, Шанхай Шеньхуа, Ювентус, Вест Бромвич и Мумбаи Сити, а также дважды вернуться в ПСЖ.

Анелька забил 210 голов на клубном уровне. Помимо этого, на счету форварда 14 мячей в 50 матчах за сборную Францию, победы во многих внутренних и европейских турнирах, золотые медали Евро-2000, а также множество индивидуальных наград.

Сейчас Анелька 41 год, но расставаться с футболом, по всей видимости, он не намерен. И нет, его карьера профессионального футболиста подошла к концу в 2015 году, но теперь легенда французского футбола делится опытом с подрастающим поколением, занимая пост главного тренера молодежной команды Лилля.

По материалам Squawka