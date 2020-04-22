Франция

Французский клуб озвучил стоимость молодого хавбека.

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга привлек внимание многих европейских топ-клубов и может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, французский клуб хочет выручить за своего игрока около 60 миллионов евро. Руководство "красно-черных" считает, что такая сумма является адекватной для талантливого молодого хавбека.

Камавинга является воспитанником Ренна, дебютировав в первой команде в апреле 2019-го. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал хочет подписать Камавингу, если сорвется трансфер Погба.

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