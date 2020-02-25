Боруссия Д включилась в гонку за Камавингой

Германия

Юный хавбек — главная цель "шмелей" на летнее трансферное окно.

Опорный полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга является желаемым приобретение многих европейских топ-клубов.

Как сообщает France Football, в гонку за 17-летним французом включилась дортмундская Боруссия, которая рассматривает юное дарование в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно.

Руководство "шмелей" готово заплатить за Камавингу, чей контракт рассчитан до июня 2022 года, от 50 до 60 миллионов евро, поскольку видит в нем идеальную связку с Акселем Витселем в центре полузащиты.

Интересно, что в случае с трансфером Камавинги Дортмунд планирует использовать похожую тактику, как и во время подписания Эрлинга Холанда. Клуб намерен пригласить футболиста на стадион и тренировочную базу, гарантировать ему постоянную игровую практику, а также продемонстрировать видео с эмоциями болельщиков на Сигнал Идуна Парк.

Стоит отметить, что серьезный интерес к Эдуардо Камавинге проявляет мадридский Реал, который видит в юном французе идеальную замену Каземиро в долгосрочной перспективе.