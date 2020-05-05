Франция

Камерунский нападающий, скорее всего, задержится в Париже.

Пари-Сен Жермен решил воспользоваться опцией продления контракта с форвардом Эриком-Максимом Чупо-Мотингом, утверждает журналист Николо Скира.

Новый контракт камерунца будет рассчитан до лета 2021 года.

31-летний Чупо-Мотинг перешел в ПСЖ летом 2018 года из Сток Сити. В этой кампании уроженец Гамбурга забил пять голов и сделал один ассист в 17 матчах за парижан во всех турнирах.

Напомним, нынешний сезон во Франции был завершен за 10 туров до финиша. ПСЖ признали чемпионом, а во вторую лигу вылетят Тулуза и Амьен. Последний уже зарегистрировал петицию о том, чтобы вылет отменили и в следующем сезоне в Лиге 1 играли 22 команды.