"Горожане" готовы начать переговоры по игроку Марселя.
Бубакар Камара, Getty Images
06 мая 2020, 12:04
Манчестер Сити продолжает предпринимать попытки подписать защитника Марселя Бубакара Камара.
"Горожане" хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и планируют начать переговоры по центрбеку Марселя. По информации Le 10 Sport, руководство Сити готово предложить за француза около 32 млн евро.
Ранее сообщалось, что в подписании Камара также заинтересован Челси.
Действующий контракт защитника с Марселем рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28-поединков в футболке "бело-голубых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
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