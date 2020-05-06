Франция

"Горожане" готовы начать переговоры по игроку Марселя.

Манчестер Сити продолжает предпринимать попытки подписать защитника Марселя Бубакара Камара.

"Горожане" хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и планируют начать переговоры по центрбеку Марселя. По информации Le 10 Sport, руководство Сити готово предложить за француза около 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Камара также заинтересован Челси.

Действующий контракт защитника с Марселем рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28-поединков в футболке "бело-голубых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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