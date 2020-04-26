Португалия

Европейские гранды готовятся к борьбе за португальского защитника.

Барселона включилась в борьбу за защитника Бенфики Рубена Диаша, сообщает Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовым" предстоит выдержать конкуренцию со стороны Манчестер Сити, который также ищет усиление центра обороны.

22-летний португалец провел 39 поединков в футболке Бенфики в этом сезоне, забив три гола и сделав две результативных передачи.

Напомним, что Барселона также рассматривает кандидатуру Маттейса Де Лигта.

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