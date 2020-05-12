Франция

Испанский полузащитник вступился за звездного нападающего.

Андер Эррера считает, что бразилец незаслуженно страдает от средств массовой информации.

"Для меня он один из самых больших сюрпризов, которые я обнаружил в своей карьере, потому что, когда СМИ всегда пытаются найти способ "убить" его.

Неймар счастлив каждый день, он пытается сплотить команду. Он улыбается каждый день и создает хорошую атмосферу.

Я понимаю, что все люди хотят говорить о нем, возможно, из-за его волос или того, как он одевается", — приводит слова Эрреры ESPN.

Ранее испанский полузащитник рассказал о том, как себя в команде чувствую Неймар и Мбаппе.