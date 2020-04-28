Испания

Каталонский клуб не будет претендовать на бразильского нападающего.

Возвращение Неймара в Барселону этим летом практически невозможно, сообщает L'Esportiu.

По информации источника, руководство каталонской команды не представляет, как можно осуществить столь дорогостоящий переход в кризисное время. Также у Неймара высокая заработная плата, а бюджет команды может быть значительно сокращен.

Наиболее вероятен приход Лаутаро Мартинеса из Интера, нежели Неймара.

"Возможно, клуб сделает ставку на Лаутаро, ибо переход Неймара — это утопия", — сказал неназванный источник изданию.

Ранее сообщалось, что Неймару придется отказаться от 30 миллионов евро в год ради перехода в Барселону.

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