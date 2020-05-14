Франция

Парижане хотят подписать испанского голкипера.

Голкипер Милана Хосе Рейна попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание L’Equipe .

Парижане находятся в поисках сменщика для Кейлора Наваса и хотят подписать опытного испанца. Руководство "сине-красных" надеется договориться с Миланом об аренде вратаря.

В текущем сезоне Рейна выступает на правах аренды в Астон Вилле, где провел 7 поединков и пропустил 14 голов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на игроков Милана Исмаэля Беннасера и Лукаса Пакета.

Действующий контракт Рейны с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

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