Франция

Парижане хотят подписать Пакета и Беннасера.

Полузащитники Милана Исмаэль Беннасер и Лукас Пакета попали в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Парижане предпринимали попытки подписать бразильского хавбека, но получили отказ от итальянского клуба. "Красно-синие" готовы возобновить переговоры по хавбеку и также попытаются подписать алжирского футболиста.

В текущем сезоне Пакета провел 19 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом, а Беннасер отыграл 23 матча, также сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Фиорентина готова предложить 30 млн евро за Пакета.

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