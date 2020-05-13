Малиец привлек внимание парижского клуба.
Амари Траоре, Getty Images
13 мая 2020, 13:46
Защитник Ренна Амари Траоре попал в сферу интересов ПСЖ, информирует издание L'Equipe.
Парижане следят за малийским фулбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Руководство клуба рассматривает 28-летнего игрока в качестве возможной замены Тома Менье.
Действующий контракт Траоре с Ренном рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 37 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании защитника Аталанты Тимоти Кастаня.
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