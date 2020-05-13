Франция

Малиец привлек внимание парижского клуба.

Защитник Ренна Амари Траоре попал в сферу интересов ПСЖ, информирует издание L'Equipe.

Парижане следят за малийским фулбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Руководство клуба рассматривает 28-летнего игрока в качестве возможной замены Тома Менье.

Действующий контракт Траоре с Ренном рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 37 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании защитника Аталанты Тимоти Кастаня.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.