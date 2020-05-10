Франция

Представители Фрэнка Маккорта опровергли слухи о продаже клуба.

В связи с завоеванием Марселем путевки в Лигу чемпионов во Франции появилась информация о том, что в приобретении клуба заинтересован Аль-Валид бен Талал из Саудовской Аравии, однако это всего лишь слухи — сообщает RMC Sport.

Президент Марселя Жак-Анри Эйро еще раз повторил, что Фрэнк Маккорт остается единственным инвестором клуба и не намерен менять нынешнее положение.

Ранее президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что Марсель не достоин места в Лиге чемпионов.

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