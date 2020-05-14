Франция

Гарри Кук покинет должность советника владельца Марселя и может пойти на повышение.

Гарри Кук, занимавший пост исполнительного директора Манчестер Сити с 2008-го по 2012 годы, является одним из кандидатов на пост президента Марселя — сообщает L'Equipe.

31 мая Кук оставит свою должность советника владельца Марселя Фрэнка Маккорта и, как полагает авторитетное французское издание, может сменить Жака-Анри Эйро на посту президента клуба.

Ранее представители Марселя опровергли информацию о том, что Маккорт планирует продать клуб шейхам из Саудовской Аравии.

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