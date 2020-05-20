Франция

Французский клуб готов отпустить своего хавбека.

Марсель планирует продать полузащитника Моргана Сансона в летнее межсезонье и определился с его стоимостью.

Как сообщает издание L'Equipe, провансальцы хотят выручить за своего игрока 35-40 млн евро. Руководство клуба планирует отпустить центрального хавбека, чтобы выручить средства на усиление состава.

В приобретении 25-летнего игрока заинтересованы Астон Вилла и несколько других клубов АПЛ.

В текущем сезоне Сансон провел 30 поединков в футболке "бело-голубых", отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Севилья начала переговоры с Марселем относительно полузащитника Максима Лопеса.